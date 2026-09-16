EN VIVO: ¿Miguel Quintero irá a la cárcel tras imputación por corrupción en el Área Metropolitana?

Este miércoles hay gran expectativa sobre los argumentos que esgrimirá la Fiscalía con el fin de sustentar por qué, en su concepto, es necesario que Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero, afronte en la cárcel el proceso que se le sigue por presunta corrupción.

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Este caso tiene que ver con las movidas presuntamente irregulares para que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) suscribiera seis contratos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por un monto de 17.656 millones de pesos entre 2021 y 2022. Debido a esto, Miguel Quintero y el ex subdirector administrativo del AMVA, Álvaro Villada, fueron imputados por los presuntos delitos de celebración indebida y peculado, en tanto que la exasesora jurídica de la misma entidad está respondiendo por el primero de estos cargos, y el particular Sebastián Ortega, por peculado.

Según la fiscalía, ellos habrían cobrado una coima que ascendió a 2.481 millones de pesos. De estos, las dos terceras partes habrían sido para el hermano mayor del entonces alcalde de la capital antioqueña, mientras que a Villada le habrían tocado más de $693 millones y a Sebastián Ortega más de $133 millones, según la hipótesis de la Fiscalía.

En la audiencia de este 15 de septiembre, el juez 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías avaló la imputación y la fiscal 40 adelantó que pediría medida de aseguramiento solo contra Quintero Calle. Pero también el abogado de las víctimas, que actúa a nombre del AMVA, anunció que requerirá la misma medida para Ortega.

Como el juez dispuso que la hora límite de la diligencia eran las 6:00 p.m. y ya eran más de las 4:30, la fiscal sugirió que se dejara su sustentación de la medida de aseguramiento para otra jornada, pues calculaba que se iba a demorar más de dos horas.

La nueva cita quedó para este miércoles a partir de las 2:00 p. m. A continuación, el minuto a minuto de la diligencia:

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2:50 p.m. La fiscal adelanta que solicitará medida de aseguramiento con privación de la libertad para Miguel Quintero, “en establecimiento de reclusión”. Para comenzar, indica que las penas que implican los cargos formulados son argumento para pedir esta medida, toda vez que el interés indebido tiene una posible pena de 74 a 216 meses, mientras que el peculado da por lo menos 96 meses, con el agravante de la cuantía comprometida que puede generar un aumento de la condena hasta el equivalente a la mitad de esta.

La funcionaria citó el testimonio de Misael Cadavid como base de la información disponible en cuanto a la relación que existió entre él y otros indiciados en este mismo caso, entre los años 2016 y 2019, cuando convergieron en torno a la Secretaría de Planeación de Antioquia, donde se desempeñaban como funcionarios, generando una relación de cercanía y confianza que se mantuvo en el tiempo.

Cadavid aseguró que entabló una relación también con Carlos Mario Montoya (entonces director de Planeación) y que le cogieron gran aprecio “por múltiples favores” hechos.

También está el testimonio de otra testigo quien detalló que Miguel Quintero era director de Regalías y renunció un año antes para hacerle campaña a su hermano.

Cadavid aseguró que Miguel Quintero lo instó a participar en la campaña de Daniel Quintero, su hermano, aunque este le había manifestado que iba a apoyar a otro candidato, Juan Carlos Vélez. Acordaron sin embargo que le aportaría una cantidad de dinero para publicidad. Para sustentarlo mostró comunicaciones de Whatsapp que hablan de ese apoyo consistente volantes. Igualmente, la fiscalía tiene la conversación en la que Cadavid saluda a Miguel Quintero y le pregunta por la cotización de los volantes (en cantidad de 50.000). Luego, el 3 de septiembre se habla de la entrega de ese material.

2:40 p.m. El juez 27 Penal de Medellín, con funciones de control de garantías instala la sesión con el llamado a lista para constatar que hayan asistido las partes. Luego, le da la palabra a la fiscal 40 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública para que sustente su petición de medida de aseguramiento contra Quintero.