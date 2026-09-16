Apareció el cantante Chakal del Sur tras aterradora llamada con disparos de fondo en Jamundí y ser reportado desaparecido

Minutos antes de la medianoche de este martes 15 de septiembre de 2026, la incertidumbre en el entorno de la música popular llegó a su fin. Fabio Nelson Silva, conocido artísticamente como Chakal del Sur, fue hallado con vida tras varias horas de angustia y zozobra provocadas por su repentina desaparición en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca.
La confirmación del retorno del artista estuvo a cargo de su propia familia y equipo de trabajo. A través de una historia publicada recientemente en su cuenta de Instagram (@silv_123l), la hija del intérprete entregó el parte de tranquilidad a la fanaticada del músico.
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“Gente, ya apareció mi papá Chakal del Sur. Muchísimas gracias; después les contaremos qué pasó. Muchas gracias a los chakalistas. Dios me los bendiga y no crean nada de lo que estén diciendo en las redes sociales; ya apareció. Dios me los bendiga. Muchas gracias”, manifestó la joven en la publicación.