¿Cepeda va o no a la consulta? Los tres magistrados del CNE cercanos al petrismo que participarán en la decisión

Este viernes se tiene previsto que los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) den a conocer la decisión sobre la ponencia que estudiará si el candidato Iván Cepeda puede o no participar en las consultas presidenciales este 8 de marzo. Tres magistrados del CNE, considerados cercanos al gobierno del presidente Petro, quedaron bajo sorteo a cargo de este estudio.
Para esto se designó una comisión especial. Esta instancia deberá dar respuesta a la solicitud elevada por la Registraduría Nacional, la Procuraduría y la Contraloría, que pidieron evaluar la viabilidad jurídica de la candidatura de Cepeda.