Ejército tiene déficit del 66 % en armamentos y equipos, según informe del empalme

Un alarmante panorama técnico y financiero ha quedado al descubierto durante el proceso de empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Según documentos del Ejército Nacional, la institución enfrenta un déficit del 66,3 % en material de guerra, una categoría que incluye armamento esencial, municiones, equipos especiales y paracaídas. En el informe conocido por medios nacionales se detalló que en el Ejército hay un inventario obsoleto técnicamente, esto ante el prolongado tiempo de uso y el fuerte desgaste generado por las operaciones militares continuas en diversas regiones del país. También se advirtió que las limitaciones presupuestales han frenado históricamente los programas de modernización y reposición de equipos que ya cumplieron su vida útil.

Ese diagnóstico indica detalladamente que en las áreas operativas del Ejército, el sector más afectado es el de artillería con un déficit del 96 %. Actualmente, 16 de los 22 obuses de 105 milímetros están pendientes de mantenimiento mayor, el cual se proyecta apenas para el año 2027. El segundo más afectado es el transporte, que reporta un déficit del 93 %. Según el informe, gran parte del parque automotor supera los 20 años de servicio, enfrentando escasez de repuestos, baterías, llantas y combustibles. Lea también | General Jorge Mora: el nuevo Mindefensa que renunció por “dignidad” al gobierno Petro y promete reintegrar a varios generales Respecto a la infantería y la caballería, la primera presenta una falta de recursos del 85 %, afectando especialmente el sostenimiento de vehículos blindados como los LAV III 8x8 y M113-A2. La segunda registra un déficit del 78 %, con dificultades para reparar vehículos ASV APC y ASV M1117 dañados en combate. Los desajustes no son únicamente en sus equipos, pues el informe alertó sobre un déficit de 1,6 billones de pesos para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales en lo que queda de la vigencia 2026. Esta crisis de liquidez va adjunta a una solicitud de nivelación salarial.

Para el Ejército, el reciente aumento otorgado a los soldados profesionales generó una desproporción frente a los ingresos de oficiales y suboficiales, lo que podría afectar la jerarquía y el mando. En el informe la institución destacó que para fortalecer plenamente sus capacidades, el Ejército estima que requiere un presupuesto total de 25 billones de pesos, cifra que contrasta con los 5,7 billones aprobados actualmente mediante el Conpes 4187 del Departamento Nacional de Planeación. Siga leyendo: ¿Sueldos desproporcionados? Ejército pide al gobierno De la Espriella revisar escala salarial de suboficiales y oficiales Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas y respuestas