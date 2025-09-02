Así fue el desembarque del primer tren del Metro de Bogotá en Cartagena: la capital fue felicitada por sistemas de transporte de otros países

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, publicó a través de su cuenta de la red social X las primeras imágenes de los vagones del metro de Bogotá en el puerto de Cartagena, a donde llegaron anoche desde China después de 30 días de travesía.
En un video en el que aparece Galán junto con Leonidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá, los dos funcionarios muestran los vagones del Metro, ya fuera del container en el que fueron transportados desde China.
“El primer tren del metro de Bogotá está en Colombia. El barco ya llegó al puerto”, escribió esta mañana Galán en su cuenta de X.