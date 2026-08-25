El Pacto Histórico le apuesta a quedarse con tres puestos en el CNE, ¿qué hay detrás?

El Pacto Histórico le apostará a llevarse tres de los nueve magistrados que componen al Consejo Nacional Electoral (CNE) para la elección de este 25 de agosto. Esto, debido a una plancha en la que irán junto con En Marcha y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).
En el comunicado no figura el logo de la Alianza Verde, que también sería clave para la elección y estaría dividido en facciones entre el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el senador Ariel Ávila, según informó La Silla Vacía.
En cuanto a los candidatos, la plancha le apostará a la exsuperintendente Cielo Rusinque, la ficha principal del expresidente Gustavo Petro, la abogada Ana Jimena Bautista y el exembajador en Brasil Guillermo Rivera.