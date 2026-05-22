El préstamo, hasta ahora desconocido, de Olmedo López a la campaña Petro en 2018

Mientras avanza el proceso judicial por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el exdirector de esa entidad, Olmedo López, enfrenta ahora un nuevo frente legal relacionado con hechos ocurridos años antes de llegar al Gobierno nacional.

La Fiscalía formalizó una acusación en su contra por el delito de administración desleal, en un caso que investiga movimientos financieros realizados en 2018 dentro de la empresa Comercializadora Practimax S. A., ubicada en La Estrella, Antioquia.

Según el expediente, López habría recibido 300 millones de pesos provenientes de la compañía bajo la figura de un préstamo que, presuntamente, terminó vinculado a actividades políticas durante la campaña presidencial de Gustavo Petro.

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, la operación habría sido autorizada por directivos de la empresa pese a que no correspondía a las actividades comerciales de la sociedad, situación que habría afectado económicamente a la compañía y a sus socios.

Para la época de los hechos, López tenía participación en Practimax como representante legal suplente y socio. La denuncia fue presentada por uno de los accionistas de la firma, quien cuestionó el destino de los recursos y la legalidad de la transacción realizada pocos días antes de la primera vuelta presidencial de 2018.

El proceso avanza bajo un procedimiento abreviado y ya fue radicado el escrito de acusación ante la justicia.

La defensa del exfuncionario rechazó los señalamientos y presentó un recurso de apelación, cuya resolución quedó programada para julio.

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Este nuevo caso aparece en medio del complejo panorama judicial que enfrenta López por el escándalo de la UNGRD.

Esta misma semana aceptó responsabilidad en delitos relacionados con corrupción y manejo indebido de recursos públicos dentro de esa entidad, buscando acceder a beneficios judiciales mediante una sentencia anticipada.