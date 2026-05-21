Tres muertos y 44 heridos dejan enfrentamientos entre comunidades Misak y Nasa en Cauca

La disputa entre comunidades indígenas en el municipio de Silvia escaló en las últimas horas hasta convertirse en una de las jornadas más violentas recientes en el Cauca. El gobernador Octavio Guzmán confirmó que los choques entre integrantes de los pueblos Misak y Nasa ya dejan tres personas fallecidas y al menos 44 heridas. Los hechos se concentran en el sector de La Ensillada, entre Guambía y Pitayó, una zona donde desde hace varios días existían tensiones entre las comunidades y que terminó derivando en enfrentamientos violentos.

A través de su cuenta en X, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, rechazó lo ocurrido y aseguró que distintas entidades departamentales y nacionales se encuentran atendiendo la emergencia. “¡Nunca la violencia entre pueblos hermanos será el camino!”, escribió el mandatario al informar sobre la situación que golpea a Silvia. El gobernador señaló que la administración departamental activó un trabajo conjunto con la Misión Médica, las secretarías de Gobierno y Salud, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo para atender a los heridos y contener la confrontación.

“Hacemos un llamado urgente a detener de inmediato cualquier agresión o confrontación entre las comunidades. No podemos permitir que continúe escalando una situación que hoy está dejando personas heridas, familias afectadas y vidas perdidas”, expresó Guzmán en el mensaje publicado en redes sociales. Entérese: Alerta en Antioquia: van 19 ataques con drones desde 2025: ¿qué grupos los activan y en qué municipios? El mandatario también pidió la intervención de autoridades indígenas, organismos de derechos humanos e instituciones del Estado para abrir canales de diálogo y evitar nuevas retaliaciones entre los pueblos indígenas involucrados. “La defensa de la vida está por encima de cualquier diferencia”, concluyó el gobernador, mientras continúan las labores de atención médica y verificación de seguridad en la zona rural de Silvia. En videos difundidos en redes sociales quedaron registrados momentos de angustia durante los enfrentamientos. En una de las grabaciones se escucha a varios ciudadanos pedir ayuda mientras avanzaban las agresiones “comenzaron tirando piedras, necesitamos más ayuda, necesitamos más ayuda”, se escucha decir a una mujer mientras corrían en medio de los enfrentamientos.

Estos choques ocurren en medio de una disputa territorial por cerca de nueve mil hectáreas que tanto las comunidades Misak como Nasa reclaman como tierras ancestrales, una tensión histórica que volvió a escalar en el sector de La Ensillada. Lea también: Denuncian interferencia de grupos ilegales en estas elecciones en 168 municipios del país Otro de los videos muestra varias motocicletas completamente incineradas tras los disturbios. “Esto es lo que queda de la evidencia, tres, cuatro motos incendiadas. Necesitamos que esto se haga público (...) ahorita son motos, mañana puede ser más personal”, se escucha decir a una de las personas que registra la escena.

Liliana Pechene, gobernadora de la comunidad Misak, se pronunció sobre los enfrentamientos y responsabilizó a integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca de los hechos violentos que dejaron muertos, heridos y personas retenidas. En medio de su declaración, aseguró que desde 2025 habían solicitado al Gobierno Nacional aclaraciones sobre resoluciones relacionadas con la disputa territorial. Según la gobernadora, la tensión aumentó después de que integrantes de Pitayó realizaran “una ocupación ilegal” en territorios que pertenecen al resguardo de Guambía. “En múltiples ocasiones nos hemos reunido en mesas de diálogo. En todas se han retirado, sin argumentación jurídica ni legítima alguna”, sostuvo. La líder indígena aseguró que actualmente hay 10 personas Misak retenidas. “Tenemos en este momento 10 personas Misak secuestradas, entre ellos el vicegobernador del resguardo de Guambía y su esposa Mamá Narcisa, a quienes les quitaron los zapatos y están amarrados”, denunció.

Asimismo, cuestionó la respuesta institucional frente a las advertencias previas sobre el conflicto. “Hago un llamado a la responsabilidad institucional, a la responsabilidad de la Agencia Nacional de Tierras, al Ministerio del Interior, del Gobierno, que ha sido pasivo en las acciones del CRIC”, expresó.

Pechene aseguró que la comunidad Misak enfrenta un “riesgo de exterminio físico y cultural” y pidió intervención urgente de organismos nacionales e internacionales. “Responsabilizamos al Estado sobre la muerte de nuestras dos autoridades, sobre la persecución que hasta ahorita nos están haciendo”, dijo. Conozca: Corte Suprema responde a Petro por choque sobre la reforma agraria: esto le contestó Por otra parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que detrás de la confrontación entre comunidades Misak y Nasa existirían factores armados y políticos, en medio de cuestionamientos por la capacidad del Gobierno para contener el deterioro del orden público en la región. El funcionario afirmó que el conflicto tiene origen en una disputa histórica por territorios reclamados por ambas comunidades indígenas. “El problema es que ellos lo tienen desde la colonización”, al referirse a las tensiones por tierras ancestrales entre Guambía y sectores habitados por comunidades nasa.