Tres muertos y 44 heridos dejan enfrentamientos entre comunidades Misak y Nasa en Cauca

La disputa entre comunidades indígenas en el municipio de Silvia escaló en las últimas horas hasta convertirse en una de las jornadas más violentas recientes en el Cauca. El gobernador Octavio Guzmán confirmó que los choques entre integrantes de los pueblos Misak y Nasa ya dejan tres personas fallecidas y al menos 44 heridas.
Los hechos se concentran en el sector de La Ensillada, entre Guambía y Pitayó, una zona donde desde hace varios días existían tensiones entre las comunidades y que terminó derivando en enfrentamientos violentos.