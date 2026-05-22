India rompe récord de consumo eléctrico por intensa ola de calor

India registró este jueves el mayor consumo de electricidad de su historia en medio de una intensa ola de calor que afecta a distintas regiones del país. El Ministerio de Energía informó que la demanda alcanzó un pico de 270,82 gigavatios (GW) a las 15H45, mientras Nueva Delhi soportaba temperaturas de hasta 45,3°C. La cifra superó el récord anterior de 265,44 GW, registrado apenas un día antes. Según el gobierno, la necesidad energética “se satisfizo con éxito”, pese a la presión sobre el sistema eléctrico. Le puede gustar: Colombia podría sufrir por energía en el Mundial 2026; consumo subiría hasta 5% El ministerio explicó que el incremento del consumo parece estar directamente relacionado con el uso masivo de aires acondicionados y sistemas de refrigeración ante las altas temperaturas.

Temperaturas extremas golpean varias regiones del país

La ola de calor se intensificó especialmente en el norte de India. En la ciudad de Banda, ubicada en el estado de Uttar Pradesh y a unos 450 kilómetros al sureste de Nueva Delhi, los termómetros alcanzaron los 47,6°C. Aunque el récord nacional sigue siendo de 51°C, registrado en 2016, las autoridades meteorológicas advirtieron que las temperaturas actuales están muy por encima de los promedios habituales.

De acuerdo con el servicio meteorológico nacional, las temperaturas medias de abril estuvieron 0,78°C por encima de lo normal en todo el país. Además, Nueva Delhi reportó el jueves una temperatura mínima de 31,9°C, el registro más alto para un mes de mayo en los últimos 14 años. Esto refleja que el calor extremo no solo se mantiene durante el día, sino también en las noches, elevando aún más la necesidad de refrigeración y energía.

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