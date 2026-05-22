India rompe récord de consumo eléctrico por intensa ola de calor

India registró este jueves el mayor consumo de electricidad de su historia en medio de una intensa ola de calor que afecta a distintas regiones del país. El Ministerio de Energía informó que la demanda alcanzó un pico de 270,82 gigavatios (GW) a las 15H45, mientras Nueva Delhi soportaba temperaturas de hasta 45,3°C.
La cifra superó el récord anterior de 265,44 GW, registrado apenas un día antes. Según el gobierno, la necesidad energética “se satisfizo con éxito”, pese a la presión sobre el sistema eléctrico.
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El ministerio explicó que el incremento del consumo parece estar directamente relacionado con el uso masivo de aires acondicionados y sistemas de refrigeración ante las altas temperaturas.