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India rompe récord de consumo eléctrico por intensa ola de calor

India alcanzó una demanda eléctrica histórica de 270,82 GW mientras varias regiones soportan temperaturas de hasta 47,6°C y mínimos nocturnos récord en Nueva Delhi.

  • La intensa ola de calor elevó la demanda eléctrica de India a un récord histórico de 270,82 GW. FOTO CAMILO SUÁREZ.
    La intensa ola de calor elevó la demanda eléctrica de India a un récord histórico de 270,82 GW. FOTO CAMILO SUÁREZ.
Agencia AFP
hace 29 minutos
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India registró este jueves el mayor consumo de electricidad de su historia en medio de una intensa ola de calor que afecta a distintas regiones del país. El Ministerio de Energía informó que la demanda alcanzó un pico de 270,82 gigavatios (GW) a las 15H45, mientras Nueva Delhi soportaba temperaturas de hasta 45,3°C.

La cifra superó el récord anterior de 265,44 GW, registrado apenas un día antes. Según el gobierno, la necesidad energética “se satisfizo con éxito”, pese a la presión sobre el sistema eléctrico.

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El ministerio explicó que el incremento del consumo parece estar directamente relacionado con el uso masivo de aires acondicionados y sistemas de refrigeración ante las altas temperaturas.

Temperaturas extremas golpean varias regiones del país

La ola de calor se intensificó especialmente en el norte de India. En la ciudad de Banda, ubicada en el estado de Uttar Pradesh y a unos 450 kilómetros al sureste de Nueva Delhi, los termómetros alcanzaron los 47,6°C.

Aunque el récord nacional sigue siendo de 51°C, registrado en 2016, las autoridades meteorológicas advirtieron que las temperaturas actuales están muy por encima de los promedios habituales.

De acuerdo con el servicio meteorológico nacional, las temperaturas medias de abril estuvieron 0,78°C por encima de lo normal en todo el país.

Además, Nueva Delhi reportó el jueves una temperatura mínima de 31,9°C, el registro más alto para un mes de mayo en los últimos 14 años. Esto refleja que el calor extremo no solo se mantiene durante el día, sino también en las noches, elevando aún más la necesidad de refrigeración y energía.

¿De dónde proviene la energía que abastece a India?

El Gobierno precisó que el 62% de la electricidad utilizada durante el pico de demanda provino de plantas térmicas alimentadas con carbón. La energía solar aportó el 22% del total.

Por su parte, las fuentes eólica e hidroeléctrica representaron cada una el 5% del suministro, mientras que el resto correspondió a otras tecnologías de generación.

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India es actualmente el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo y continúa dependiendo ampliamente del carbón para sostener su sistema energético, especialmente durante eventos climáticos extremos.

Gobierno pide moderar el consumo de electricidad

Ante el aumento sostenido de la demanda, el Ministerio de Energía hizo un llamado a la población para utilizar la electricidad de manera responsable.

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“Aunque estemos preparados para proveer la electricidad necesaria, a causa de este verano intenso, esforcémonos en utilizar la electricidad de forma juiciosa”, señaló la entidad en un mensaje divulgado en redes sociales.

Las consecuencias de las altas temperaturas también comenzaron a evidenciarse en el entorno ambiental. Este viernes, un grupo de trabajadores recogió peces muertos en el lago de Sanjay Park, en Nueva Delhi, debido al descenso del nivel del agua provocado por el calor extremo.

Entérese: Colombia tiene menos de 4 meses para evitar una crisis energética: Andesco

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