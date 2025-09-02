¿Muchos candidatos? Se han inscrito más de 100 comités para candidaturas por firmas; esta es la lista completa

De cara a las elecciones del 2026 donde los colombianos elegirán a un nuevo presidente y un nuevo Congreso de la República, varios grupos significativos han engrandecido la lista de candidatos inscribiendo comités para avalar aspiraciones por firmas, así lo reveló un informe de la Registraduría.

De acuerdo con la entidad encargada de los datos de los colombianos y las inscripciones de candidatos y votantes para los sufragios del año entrante, hasta el momento y a falta de casi dos meses para el cierre del registro de comités de grupos significativos de ciudadanos, se han inscrito 105 comités inscriptores.

Lo curioso de estas inscripciones es que más de la mitad de los comités no son para las elecciones legislativas sino para las presidenciales, presentando una diferencia amplia entre los dos tipos de comités.

Según los datos de la Registraduría, de los 105 comités de inscripciones, 69 corresponden a candidaturas a las Presidencia mientras que 36 son para inscribir listas al Congreso. Respecto a los comités que buscan inscripciones al Legislativo, 17 corresponden al senado y 19 a la Cámara de Representantes.

Este número de comités podría aumentar, pues de acuerdo con la Ley 1475 de 2011, artículo 28, los grupos significativos de ciudadanos pueden informar sobre la intención de inscribir un comité de inscripción de candidatura “cuando menos un mes antes de la fecha de cierre de la respectiva inscripción”, es decir, hasta el 17 de noviembre, teniendo en cuenta que ya a partir del 17 de diciembre no habrá más espacio para este tipo de trámites.

Los grupos significativos deberán presentar ante la Registraduría al menos 635.000 firmas teniendo en cuenta quienes aspiran a la Presidencia. La Registraduría tendrá desde el 17 de diciembre de 2025 hasta el 21 de enero de 2026 para verificar la validez de estas.