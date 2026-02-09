x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

La Premier League lidera el gasto mundial en fichajes y Brasil sorprende: ¿en qué posición quedó Colombia?

Tras el cierre del mercado de invierno, la Premier League lidera con amplia diferencia, mientras el Brasileirao sorprende como segundo en inversión, muy por encima de varias competiciones europeas. Colombia, en contraste, se ubica lejos.

  • Antoine Semenyo fue el fichaje más alto del marcado de fichajes de la Premier League. FOTO MANCHESTER CITY
    Antoine Semenyo fue el fichaje más alto del marcado de fichajes de la Premier League. FOTO MANCHESTER CITY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 7 horas
bookmark

Con el mercado de pases cerrado en varias ligas locales, las principales competiciones del mundo continúan moviéndose y concretando fichajes de renombre. Como suele ocurrir, la Premier League encabeza la lista de los torneos que más han invertido durante esta ventana, aunque la gran sorpresa la da el Brasileirao, que se ubica en la segunda posición y supera a varias ligas tradicionales de Europa.

La liga inglesa domina el ranking con una inversión total de €372.530.000. Pese a registrar solo 66 incorporaciones, la cifra confirma su poderío económico. El club que más ha gastado es el Manchester City, que desembolsó €72.000.000 por el extremo Antoine Semenyo, procedente del Bournemouth, y otros €23.000.000 por el defensor Marc Guéhi.

La gran revelación del listado es el Brasileirao, que acumula €201.550.000 y se ubica como escolta del campeonato inglés, por encima de cuatro de las cinco grandes ligas europeas. El Flamengo lidera el gasto en el fútbol brasileño con la contratación de Lucas Paquetá por €42.000.000, además de invertir en Jhon Arias €25.000.000, €10.200.000 en el zaguero Vitão y €1.500.000 en el arquero Andrew.

En el tercer lugar aparece la Serie A de Italia, con una inversión de €193.550.000 y un total de 132 incorporaciones, la cifra más alta entre las cinco ligas principales de Europa. El equipo que más ha gastado es la Lazio, que destinó €16.850.000 al volante Kenneth Taylor, €13.000.000 al delantero Petar Ratkov, €4.500.000 al mediocampista Adrian Przyborek y €1.200.000 al arquero Edoardo Motta.

La Major League Soccer ocupa el cuarto puesto con €143.910.000 invertidos. El Inter Miami encabeza el gasto dentro de la liga estadounidense, con una serie de refuerzos para acompañar a Lionel Messi. La MLS destinó cerca de €15.000.000 para comprar el pase de Rodrigo De Paul, €12.600.000 por Germán Berterame, €5.000.000 por Tadeo Allende, €2.000.000 por James Rodríguez, €1.700.000 por David Ayala y €500.000 por Rocco Ríos Novo.

El quinto lugar es para la Bundesliga alemana, que suma €85.150.000 tras concretar 62 incorporaciones. El Leipzig es el equipo que más ha invertido, con €17.000.000 por Abdoul Koné y €5.000.000 por Suleman Sani.

En contraste, la liga colombiana aparece en la posición 45 del ranking mundial de inversión en fichajes, lo que refleja su condición de campeonato exportador de talento más que de comprador en el mercado internacional.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida