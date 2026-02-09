La Premier League lidera el gasto mundial en fichajes y Brasil sorprende: ¿en qué posición quedó Colombia?

Con el mercado de pases cerrado en varias ligas locales, las principales competiciones del mundo continúan moviéndose y concretando fichajes de renombre. Como suele ocurrir, la Premier League encabeza la lista de los torneos que más han invertido durante esta ventana, aunque la gran sorpresa la da el Brasileirao, que se ubica en la segunda posición y supera a varias ligas tradicionales de Europa.
La liga inglesa domina el ranking con una inversión total de €372.530.000. Pese a registrar solo 66 incorporaciones, la cifra confirma su poderío económico. El club que más ha gastado es el Manchester City, que desembolsó €72.000.000 por el extremo Antoine Semenyo, procedente del Bournemouth, y otros €23.000.000 por el defensor Marc Guéhi.