Estos son los candidatos con líos judiciales que quieren llegar al Congreso o repetir curul

A once días de las elecciones legislativas, dos alertas ponen el foco sobre la contienda. Por un lado, El Espectador reveló que al menos 21 candidatos y candidatas al Senado y a la Cámara mantienen procesos formales ante la justicia por delitos que van desde corrupción y compra de votos hasta desaparición forzada.
A ello se sumó la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) amplió el panorama y documentó 195 candidaturas cuestionadas al Congreso: 78 al Senado, 111 a la Cámara y 6 a curules especiales de paz, afro e indígenas. Del total identificado por Pares, 49 candidatas son mujeres (25,12 %) y 146 hombres (74,87 %).