“El poder para qué”: La historia de los contratos y los puestos que Nicolás Petro buscó en el Gobierno

Nicolás Petro ha pasado sus últimos días en Bogotá en una cómoda libertad. Pese a que él mismo confesó que había recibido dinero de personas cuestionadas en el Caribe para la campaña del Atlántico en la Fiscalía y a la Revista Semana, el hijo del presidente ha logrado salir completamente indemne. Dicen que uno de los buenos atributos de la democracia es que ante la justicia no haya nadie intocable.
Eso argumentaron quienes celebraron hace un mes la condena contra el expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno a testigos, junto a la decisión de llevarlo a casa por cárcel que se cayó en el Tribunal Superior de Bogotá. En contraste, las decisiones de la justicia habían favorecido la tranquilidad del hijo del presidente. Eso cambió la semana pasada cuando se conoció que la fiscal Lucy Laborde solicitará la imputación a Petro Burgos por tres presuntos delitos más. EL COLOMBIANO reveló en primicia que la audiencia será el 1 de octubre y allí el poderoso Nicolás será imputado por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento y tráfico de influencias.