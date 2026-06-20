La seguridad está garantizada en todo el país en segunda vuelta: gerente del Plan Democracia

A pesar de que la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo transcurrió en calma en todo el país, las tensiones para la segunda vuelta, que se disputa este domingo, han llevado a las autoridades a estar aún más alertas para evitar cualquier situación que pueda alterar la tranquilidad de esa jornada. Aunque las denuncias sobre presuntas presiones por parte de las disidencias de las Farc contra la población civil continúan en departamentos como Antioquia, la fuerza pública da un parte de confianza de que cualquier amenaza puede ser controlada.

En entrevista con Colprensa, el coronel José Luis Bastidas, jefe del Departamento Conjunto de Operaciones Militares y gerente del Plan Democracia, dijo que así como la seguridad de todos los colombianos estuvo garantizada en la primera vuelta, lo estará este domingo en la segunda.

¿Están garantizadas las elecciones en Colombia? Hay una profunda preocupación por la situación de seguridad que se vive hoy en varias regiones del país.

Por supuesto que están garantizadas. De la misma forma como garantizamos y generamos las condiciones para que se realizaran las elecciones del 8 de marzo al Congreso y el 31 de mayo en primera vuelta presidencial, sostenemos nuestro dispositivo en todo el país, con especial interés en las áreas estratégicas que hemos mencionado: el suroccidente del país, el Chocó, el Bajo Cauca, el Magdalena Medio, el Catatumbo y el Guaviare. Adelantamos operaciones ofensivas a la par del despliegue de las tropas; esta es la estrategia que ha desarrollado el comandante general con el fin de mitigar cualquier acción criminal en contra del normal desarrollo de los comicios del domingo.

Se han conocido varias denuncias sobre constreñimiento electoral y canalización del voto en Antioquia y Caquetá, entre otros departamentos. ¿Qué se sabe hasta el momento y cómo están trabajando para que los ciudadanos de esas regiones puedan votar libremente?

La forma de mitigar cualquier situación como esa es la presencia física de los soldados de tierra, mar y aire, y de los policías de la patria, junto con el desarrollo de operaciones militares ofensivas, de las cuales en las últimas semanas hemos tenido resultados sobresalientes contra los diferentes grupos armados organizados.

El Cauca es uno de los departamentos con mayor riesgo para este domingo, en especial corregimientos como El Plateado, donde la guerra con las disidencias parece no detenerse. ¿Cuál es el dispositivo de seguridad establecido en esta región?

La Tercera División y la brigada con responsabilidad en el departamento del Cauca han adoptado un dispositivo fuerte y robusto, con todas las capacidades del Ejército Nacional y las capacidades estratégicas de las Fuerzas Militares, con el fin de atender cualquier situación. Tal cual se hizo en la primera vuelta presidencial, se garantizará la presencia física y el voto en todos los puestos de votación asignados a la fuerza pública en el departamento del Cauca. Ese dispositivo no tiene nada que ver con las operaciones que continúan en la zona y que han tenido en los últimos días resultados muy importantes y bajas muy claves contra la estructura de los grupos armados organizados.

En el norte del país, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra bloquearon la Troncal del Caribe, dejando varias comunidades confinadas y a varios turistas atrapados, esto a solo tres días de las elecciones. ¿Pueden garantizar la seguridad en esa región?

Se presentó un bloqueo entre los departamentos de Magdalena y La Guajira, el cual se pudo resolver de manera eficaz en el tiempo que lo pudimos hacer, en coordinación con la Policía Nacional. Para el próximo domingo garantizaremos la presencia física sobre la vía, para evitar cualquier bloqueo que impida la movilidad del pueblo colombiano y de los habitantes de esa zona hacia sus lugares de votación.

En el Catatumbo, la guerra entre el ELN y las disidencias se recrudeció justo después de la primera vuelta, hace tres semanas. ¿Cómo evitar que esos grupos afecten las elecciones de este domingo?

Estamos desarrollando operaciones militares ofensivas en esa región con el fin de evitar la confrontación entre bandidos, proteger la vida de la población civil y golpear la estructura de los grupos armados organizados, tanto el ELN como la estructura residual que delinque en esa zona.

La suspensión de operaciones contra la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano termina justamente mañana, dos días antes de las elecciones. ¿Qué garantías tienen de que no se reactive la violencia en esos territorios justo para este domingo?

Ese cese de operaciones hace parte de un decreto coordinado con el señor presidente de la República, ante una estructura de cerca de 100 hombres que ha tomado la decisión, la buena decisión, de someterse a un proceso de reinserción a la vida civil, donde entregarán sus armas y serán concentrados en un área de 12 kilómetros. Esto no tiene nada que ver ni afecta en absoluto el proceso electoral del próximo domingo.

¿Cuál es el peor de los escenarios para las elecciones del próximo domingo?

Que los colombianos no tengan la confianza para votar. Y yo les garantizo que la presencia y el despliegue que hacen las Fuerzas Militares y la Policía Nacional generarán, como siempre lo han hecho, las condiciones para que los colombianos elijan al próximo presidente de la República.

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