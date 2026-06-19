MinDefensa alertó sobre 94 municipios en riesgo de cara a la segunda vuelta presidencial

Una constante durante estas semanas previas a las elecciones han sido las denuncias por la seguridad en diferentes territorios del país. Sobre esto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, encendió las alertas de cara a las votaciones este domingo. Confirmó que la Policía Nacional elaboró un mapa de riesgo electoral construido con información de más de 15 entidades y el análisis de más de 200.000 datos.
El resultado arrojó 94 municipios y lugares priorizados, 24 más que en la primera vuelta. “Los municipios o los lugares pasaron de 70 a 94, es decir, se eleva, y es lógico, se elevan las emociones, pues también son solo dos candidatos”, explicó el funcionario en diálogo con Caracol Radio.