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Atentados con explosivos del ELN destruyeron estación de Policía en el Catatumbo

Ataques con drones y dinamita del ELN dejaron sin policía al corregimiento Guamalito tras evacuar a 21 uniformados en helicóptero a mediados de la semana, ¿qué hay detrás?

  • Así quedó la subestación de Policía de Guamalito, corregimiento en Norte de Santander. Foto: Captura de video.
    Así quedó la subestación de Policía de Guamalito, corregimiento en Norte de Santander. Foto: Captura de video.
El Colombiano
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hace 1 hora
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El ELN destruyó una subestación de Policía en Norte de Santander a punta de dinamita. Se trata de la del corregimiento de Guamalito en el municipio de El Carmen, región del Catatumbo. En imágenes difundidas por usuarios en redes sociales se ve el edificio reducido a escombros.

El pasado miércoles, 21 uniformados fueron evacuados por aire tras varios ataques de esa guerrilla que dejaron inservible la estructura. Estos incluyeron ataques con drones y hasta una toma. En últimas, el corregimiento quedó sin presencia policial.

José Contreras, alcalde del municipio, confirmó la toma a Blu Radio este jueves 10 de septiembre, y detalló los ataques de los guerrilleros del ELN a la subestación.

Le puede interesar: Activación de campo minado dejó un muerto y dos heridos en Tibú, Norte de Santander

“El corregimiento de Guamalito, el municipio de El Carmen, fue la subestación de policía afectada el día viernes con drones y con una destrucción por más 80%. De manera reiterada, el día lunes terminaron de atacarla y causaron una destrucción total”, contó el mandatario local.

Luego, lamentó que ya no haya policías en el corregimiento y señaló que el Ejército no había atendido la situación.

“Lastimosamente (...) no contamos con policía y aún no ha llegado Ejército al corregimiento de Guamalito. Según información de la misma comunidad, la subestación fue tomada por presuntos integrantes de la organización criminal del ELN a la cual se le atribuyen esos atentados, según la inteligencia y la fuerza pública”, agregó el alcalde.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades sobre la reciente escalada de violencia apunta a la captura de Dairo Ferizzola Rojas, alias Firu o Firulais, señalado como uno de los francotiradores del frente Camilo Torres del ELN.

El hombre fue capturado en Ocaña por unidades de la Dijín y la Dipol. Según información de inteligencia que compartió De la Espriella el pasado 4 de septiembre, “Firu” habría sido designado para ejecutar un atentado de francotirador contra el presidente.

Crisis de orden público en Norte de Santander: Campo minado en Tibú deja un muerto

La destrucción total de la estación se registra en la misma semana en que la activación de un campo minado en zona rural de Tibú, en el mismo departamento, dejó una persona muerta y dos heridas.

De acuerdo con la información preliminar del Ejército, los tres campesinos estaban en un paraje cercano al kilómetro 25 de la vía que comunica al casco urbano con el corregimiento de La Gabarra, en la tarde de este miércoles 9 de septiembre, cuando se produjo el mortal estallido.

La comunidad evacuó a los afectados, incluyendo a dos menores de edad sobrevivientes, hasta el puesto de salud del pueblo, y las autoridades coordinaron su extracción en un helicóptero de la Fuerza Aérea hacia Cúcuta.

Operativos contra el ELN en el Cauca

El presidente Abelardo de la Espriella ha ordenado intensificar las operaciones militares contra el ELN, en medio de los ataques atribuidos a esa guerrilla en distintas zonas del país, como el de la subestación de Guamalito.

Por ejemplo, este 10 de septiembre en la madrugada, el primer mandatario anunció la captura de dos “narcoterroristas” del ELN en La Sierra, Cauca, entre ellos alias El Flaco, señalado cabecilla de comisión del Frente Manuel Vásquez Castaño.

“Este criminal está vinculado con extorsiones, secuestros, reclutamiento forzado y constreñimiento contra la población del Macizo Colombiano”, señaló De la Espriella.

Le puede interesar: En tres días, dos ataques a estación de Policía en Norte de Santander, ¿qué hay detrás?

Disputa territorial en el Catatumbo: ELN responde a las Fuerzas Militares y disidencias

Volviendo al Catatumbo, en medio de la presión por parte del Gobierno Nacional, alias Silvana Guerrero, cabecilla del ELN con influencia en la región, reapareció públicamente. En días pasados acusó al Frente 33, estructura con la que el ELN mantiene una disputa por el control del Catatumbo, de estar aliado con las Fuerzas Militares.

En ese mensaje también anunció que los ataques de la organización continuarían: “Como hace 20 años, hoy combatimos contra una fuerza combinada de Ejército y paramilitares. Como en aquel entonces, igual hoy combatimos orgullosos y dignos por la liberación de nuestra tierra”. El Gobierno ha prometido seguir golpeando a esa estructura criminal.

Bloque de preguntas frecuentes

¿Qué pasó en la subestación de Policía de Guamalito, Catatumbo?
El ELN destruyó totalmente la subestación de Policía del corregimiento de Guamalito (El Carmen) utilizando drones y dinamita. Tras la evacuación aérea de 21 uniformados, la población quedó sin presencia de la fuerza pública.
¿Cuál es la situación del orden público en Norte de Santander?
Además del ataque en Guamalito, un campo minado estalló en el kilómetro 25 de la vía Tibú-La Gabarra, dejando un campesino fallecido y dos menores de edad heridos, quienes fueron trasladados en helicóptero hacia Cúcuta.
¿Qué acciones anunció el Gobierno frente a las ofensivas del ELN?
El Gobierno intensificó operaciones en todo el país, logrando la captura en el Cauca de alias El Flaco, cabecilla del Frente Manuel Vásquez Castaño, mientras en el Catatumbo se mantiene la confrontación entre el ELN y el Frente 33.
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