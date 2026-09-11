Vendaval en Anorí, Antioquia, deja 35 familias damnificadas: alcaldía solicita apoyo

Un fuerte vendaval acompañado de lluvias sorprendió durante la madrugada de este jueves 10 de septiembre a los habitantes de Anorí, Nordeste antioqueño, y dejó una estela de daños en diferentes sectores del municipio. Un balance preliminar reportó al menos 40 viviendas afectadas, mientras las autoridades continúan recorriendo las zonas golpeadas para establecer la magnitud real de la emergencia. Lea más: Escuela rural de Bello sufrió su tercer robo en tres años; hasta la comida de los niños se llevaron La emergencia afectó a 35 familias, conformadas por unas 140 personas, según el censo inicial. Los daños se concentraron, en su mayor parte, en la zona urbana, aunque también se reportaron afectaciones en las veredas San José y Santa Gertrudis.

Ocho barrios quedaron afectados

Los barrios que registraron afectaciones fueron Arenal, La Ronda, Calle Zea, Loma Cascajero, Calle Arriba, Alto de la Cruz, Piedra Blanca y Los Ángeles. En algunas viviendas, la fuerza del viento levantó completamente los techos, dejando los espacios interiores expuestos a las lluvias. También se registraron daños en colchones y otros bienes de las familias, además de problemas en las redes de energía eléctrica y en la conectividad de internet.

Aunque el vendaval tuvo una duración relativamente corta, la intensidad fue suficiente para generar daños considerables en varios puntos del municipio. La emergencia alcanzó además la infraestructura educativa. Dos instituciones, una ubicada en el área urbana y otra en zona rural, reportaron afectaciones en sus techos como consecuencia del fenómeno meteorológico. Las autoridades locales continúan revisando estos daños para establecer qué intervenciones serán necesarias y garantizar que las condiciones de los espacios educativos sean adecuadas para retomar sus actividades.

Alcaldía pide apoyo para atender a las familias

El alcalde de Anorí, Gustavo Silva Gutiérrez, reconoció que la magnitud de la emergencia representa un desafío para las finanzas del municipio y pidió respaldo a los gobiernos departamental y nacional. El mandatario señaló que el mayor impacto se registró en el casco urbano, aunque varias viviendas rurales también resultaron afectadas. Entérese: Vendaval en Sucre deja un muerto y graves afectaciones en varios municipios Ahora la prioridad es completar el censo para saber exactamente cuántas familias necesitan ayuda, identificar los daños en las viviendas y coordinar la entrega de asistencia a quienes perdieron techos, enseres u otros elementos. Por fortuna, y según el balance preliminar, no se reportan personas heridas como consecuencia del vendaval. Las autoridades mantienen la revisión de los sectores afectados para determinar si existen más daños estructurales o situaciones que requieran atención urgente.

¿Qué puede hacer si usted es uno de los afectados?

Ante las consultas de la comunidad sobre cómo solicitar apoyo por el vendaval, se compartió un modelo de solicitud que los afectados pueden diligenciar con sus datos personales y enviar posteriormente al correo electrónico contactenos@anori-antioquia.gov.co. Puede encontrar el formato dando clic aquí. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: