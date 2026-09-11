Vendaval en Anorí, Antioquia, deja 35 familias damnificadas: alcaldía solicita apoyo

Un fuerte vendaval acompañado de lluvias sorprendió durante la madrugada de este jueves 10 de septiembre a los habitantes de Anorí, Nordeste antioqueño, y dejó una estela de daños en diferentes sectores del municipio.
Un balance preliminar reportó al menos 40 viviendas afectadas, mientras las autoridades continúan recorriendo las zonas golpeadas para establecer la magnitud real de la emergencia.
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La emergencia afectó a 35 familias, conformadas por unas 140 personas, según el censo inicial. Los daños se concentraron, en su mayor parte, en la zona urbana, aunque también se reportaron afectaciones en las veredas San José y Santa Gertrudis.