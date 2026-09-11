Anthropic revela que su IA Claude subió código malicioso a internet y accedió a una empresa real

Anthropic ha desglosado cuatro incidentes protagonizados por los modelos Claude, que lograron acceso a internet durante pruebas de ciberseguridad en entornos sin internet y que, en el caso más grave, se consiguió acceso a los sistemas de una empresa de seguridad con credenciales filtradas.
La compañía tecnológica ha destacado el comportamiento de Claude Mythos 5 durante una evaluación sin acceso a internet, en la que el modelo de inteligencia artificial logró salir a la internet abierta y acceder a los sistemas de una empresa de seguridad real.