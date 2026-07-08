Escalada violenta en Chocó: más de 50 acciones terroristas en seis días encienden alarmas

El departamento del Chocó atraviesa uno de sus momentos más críticos en materia de orden público en lo que va del año. En un lapso de apenas seis días, la región ha sido blanco de una violenta ofensiva armada perpetrada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la cual deja hasta la fecha un saldo alarmante de más de 50 acciones terroristas.
La gravedad de la situación ha sembrado la zozobra entre los habitantes y ha obligado a las autoridades locales a extremar las medidas de seguridad para proteger a la población civil.
Es más, el lunes, a través de su cuenta de X, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, aseguró que la Fuerza Pública ha logrado contener una serie de acciones violentas atribuidas al ELN en diferentes municipios del departamento, aunque advirtió que persiste una escalada terrorista en la región.
Señaló que “la acción de la fuerza pública ha logrado repeler más de 24 ataques en cinco de nuestros municipios durante los últimos días”, en medio de los combates que sostiene el Ejército Nacional contra integrantes de ese grupo armado ilegal.