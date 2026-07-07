Tender puentes con las regiones y otras señales que mandan los seis nuevos ministros de De la Espriella

El nuevo gabinete continúa tomando forma. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció este martes seis nuevas designaciones ministeriales, que en realidad son más una confirmación de los nombres que ya sonaban. Los nuevos ministros serán Elsa Noguera en Transporte; Mauricio Gómez Amín en Comercio, Industria y Turismo; Viviane Morales en Educación; Jaime Andrés Beltrán en Vivienda, Ciudad y Territorio; Juliana Gutiérrez en Deporte; e Iván Cancino en Justicia.
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Con estas designaciones ya están definidas 10 de las 19 carteras del próximo Gobierno, sumándose a los anuncios previos de Fabio Arjona en Ambiente, el general (r) Jorge Mora en Defensa, Rodrigo Lara en Interior y Miguel Gómez en Hacienda. Aún permanecen pendientes otras carteras clave como la de la Salud, la de Minas o la Cancillería, así como nombramientos de alto nivel como la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Función Pública, la Jefatura de Despacho y las presidencias de varias empresas públicas, entre ellas Ecopetrol.
El de Morales y el de Cancino estaban prácticamente cantados; los demás, de todas formas, eran muy posibles de acuerdo con el patrón que ha seguido el mandatario electo: premiar a sus lealtades. “La mayoría de ellos tienen trayectoria política. Todos, casi sin excepción, fueron trabajadores importantes en la reciente campaña electoral. Son figuras que son conocidas en el ambiente público”, dijo a este medio Patricia Muñoz Yi, profesora de la Universidad Javeriana.