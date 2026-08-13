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De la Espriella firma las primeras cinco extradiciones; estos son los implicados

Con la firma del mandatario, estas personas responderán ante las solicitudes de la justicia de Estados Unidos, Perú, República Dominicana y Panamá.

  • Abelardo de la Espriella firmó extradiciones a EE.UU., Panamá, República Dominicana y Perú.
    Abelardo de la Espriella firmó extradiciones a EE.UU., Panamá, República Dominicana y Perú.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El presidente Abelardo de la Espriella, en su primera semana tras posesionarse, firmó sus primeras cinco órdenes de extradición contra ciudadanos capturados en Colombia que son requeridos en Estados Unidos, Perú, Panamá y República Dominicana por cargos asociados al lavado de activos, homicidio, narcotráfico y violación contra menor de edad.

Estas quedaron plasmadas en las resoluciones de la 308 a la 312 del 2026 del Ministerio de Justicia y habilitarán el traslado de las personas requeridas para que ante otras naciones puedan responder los diferentes requerimientos que hay por parte de las autoridades.

Dentro de los documentos firmados están las extradiciones de Armando Luis Suárez Calvo y Didier Ignacio García. Ambos sujetos serán trasladados ante la justicia de Estados Unidos.

Lea también: Extraditan a EE. UU. a alias El Menor, el cabecilla de Los Chivos que sembró el terror en Medellín

Suárez es señalado por autoridades norteamericanas por ser un presunto narcotraficante vinculado a organizaciones criminales como Los Pepes y el Clan del Golfo, además del envío mensual de cocaína a Centroamérica y Estados Unidos. Deberá responder por los presuntos delitos de concierto para delinquir, tráfico de drogas y lavado de activos.

Por otra parte, García, conocido como alias Guillermina, fue capturado en San Andrés en 2024 y se le acusa de supuestamente ser un eslabón en una cadena de narcotráfico trasnacional que camuflaba y transportaba cocaína al país norteamericano. Está vinculado al ocultamiento de droga en cargamentos de frutas.

Diego Alberto Londoño será extraditado a Perú, donde es solicitado por el presunto delito de tráfico de drogas ilícitas agravado. Cuando fue capturado, no tenía requerimientos en Colombia, solo la orden desde el vecino país.

El cuarto extraditado será Jorge Luis Mojica Ortiz, quien fue capturado en enero de 2026 en Medellín. Al momento de su aprehensión en Colombia estaba vigente una circular roja de Interpol.

Mojica es un ciudadano de doble ciudadanía, colombo-dominicano, y es requerido por la justicia de República Dominicana por presunta violación sexual a una menor de edad.

Roderick Aldair Morales Delgado completa la lista de los primeros extraditados en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Será trasladado a Panamá por su presunta tentativa de homicidio agravado.

Siga leyendo: ¿Quién es el primer narco colombiano pedido en extradición por EE. UU. al gobierno de De la Espriella?

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuáles fueron las primeras órdenes de extradición firmadas por Abelardo de la Espriella?
Las primeras cinco corresponden a Armando Luis Suárez Calvo, Didier Ignacio García, Diego Alberto Londoño, Jorge Luis Mojica Ortiz y Roderick Aldair Morales Delgado.
¿A qué países serán extraditados los cinco ciudadanos durante el gobierno de Abelardo de la Espriella?
Dos serán extraditados a Estados Unidos, mientras que Perú, República Dominicana y Panamá recibirán a uno cada uno. Los requerimientos están relacionados con presuntos delitos como narcotráfico, lavado de activos, homicidio y violencia sexual contra una menor.
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