x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Embajada de EE. UU. lanza advertencia por manifestaciones convocadas por Petro en Colombia: “Tienen el potencial de volverse violentas”

Las marchas se realizan a partir de las 4:00 p. m. de este miércoles en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena y Santa Marta.

  • La Embajada de Estados Unidos en Colombia advirtió sobre la posible violencia en las protestas convocadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. FOTO: Presidencia de Colombia.
    La Embajada de Estados Unidos en Colombia advirtió sobre la posible violencia en las protestas convocadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. FOTO: Presidencia de Colombia.
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

El gobierno de Gustavo Petro convocó a manifestaciones para este miércoles 7 de enero a las 4:00 p. m., las cuales —según el mandatario— buscan defender la soberanía del país.

La convocatoria se produce en medio de denuncias públicas sobre la presunta circulación de comunicados en los que se estaría promoviendo la participación de servidores públicos en la jornada de concentración en el contexto del conflicto entre Venezuela y Estados Unidos.

Entérese: “Con camiseta de la Selección”: denuncian que el Gobierno estaría obligando a contratistas para marchar hoy por Petro en medio de su pelea con Trump

La jornada se da además después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que Colombia podría enfrentar una intervención similar a la de Venezuela, mencionando la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. En ese mismo pronunciamiento, lanzó fuertes críticas contra Petro, a quien señaló de ser “un hombre enfermo” que “tiene fábricas de cocaína”.

Sus declaraciones generaron una reacción inmediata del jefe de Estado, quien expresó a través de su cuenta en X que la “cúpula del Gobierno se reúne para mostrar su unidad en defensa del presidente y del principio sagrado de la soberanía nacional. Para quienes dicen que las autoridades van, por un lado, y yo voy por otro, en política antinarcóticos hay una unidad férrea”.

Embajada de Estados Unidos en Colombia responde

Sin embargo, la Embajada de Estados Unidos en Colombia se pronunció este miércoles para advertir sobre la posibilidad de que estas manifestaciones se tornen violentas. Las concentraciones tendrán puntos de encuentro en Bogotá (Plaza de Bolívar), Medellín (Plaza Mayor), Cali (Plaza de Cayzedo), Bucaramanga (Plazoleta Cívica Luis Carlos Galán), Cartagena (Plaza de San Pedro Claver) y Santa Marta (Parque de Bolívar).

La sede diplomática también advirtió sobre posibles afectaciones a la movilidad y anunció la suspensión de los servicios consulares de rutina a partir de las 14:00 de este miércoles.

“Las marchas previas a los eventos causarán graves interrupciones del tráfico. Los ciudadanos estadounidenses deben evitar las protestas multitudinarias, ya que podrían tornarse violentas. Nota: La Embajada no brindará servicios consulares de rutina después de las 14:00 h de hoy”, se lee en un post de la cuenta de X.

Embajada de EE. UU. lanza advertencia por manifestaciones convocadas por Petro en Colombia: “Tienen el potencial de volverse violentas”

De igual manera, la embajada emitió una serie de recomendaciones para las personas que podrían verse expuestas en medio de la multitud: “Evite las multitudes y las protestas, ya que pueden volverse violentas. Manténgase atento a su entorno. Use pocas joyas o ninguna y lleve pocos objetos de valor. Mantenga un perfil bajo. Evite usar el celular en público. No se resista físicamente ante ningún intento de robo. Mantenga las puertas y ventanas del vehículo cerradas. Salga con anticipación y calcule tiempo adicional para su desplazamiento. Manténgase informado a través de las noticias locales”.

Siga leyendo: La frontera con Venezuela es un hervidero de confusión y periodistas bloqueados

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida