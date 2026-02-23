Lucho Miranda en Medellín: humor negro en primera persona

Lucho Miranda se dio cuenta de que era diferente como se da cuenta casi cualquier niño varón latinoamericano: en la cancha de fútbol de la escuela. Aunque le gustaba jugar no lo escogían para ningún equipo.
Miranda nació hace 30 años con parálisis cerebral producto de una asfixia de 8 minutos durante el parto. De allí que tenga (ahora menos que antes) algunas discapacidades físicas: las manos rígidas —mientras en sus shows el público aplaude, él se choca los nudillos— y las piernas torpes: el primer chiste de su rutina es una burla a sí mismo por caminar como borracho mientras sube las escaleras hacia la tarima. Por eso sus compañeros de clase lo designaban como el árbitro de los partidos.
Actualmente es uno de los comediantes más populares de su país, tiene 2,6 millones de seguidores en Tiktok y 3,1 millones en Instagram. Sus videos interactuando con el público, casi todos con una condición de discapacidad de la que se podrían hacer horas enteras de chistes, tienen millones de reproducciones.