Jazmín Álvarez, Mateo Moreno y Juan Garcés, los paisas que van a Sao Paulo al Campeonato Mundial de skate

Los skaters de Antioquia continúan su preparación con miras a los Juegos Nacionales de 2027. Entre el grupo de cerca de 16 deportistas sobresalen tres que hacen parte de la Selección Colombia y que, este fin de semana, viajarán a Brasil para participar en el Campeonato Mundial de Park y Street de Sao Paulo.
Jazmín Álvarez, Mateo Moreno y Juan Esteban Garcés son los antioqueños que representarán al país en la competencia, en la que Colombia contará además con cuatro bogotanos y tres skaters de Cundinamarca.
Álvarez, quien clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 pero no pudo competir por una lesión, espera sumar sus primeros puntos con miras a Los Ángeles 2028. Actualmente, la deportista paisa ocupa la casilla 27 del ranking mundial y necesita empezar a puntuar para escalar hasta la casilla 20, posición que le aseguraría su cupo a la cita en Estados Unidos.