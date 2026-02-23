Debate del centro: vía libre a federalizar la legalización de drogas

Fue un debate para conocer ideas nuevas y hasta llamativas. Un escenario que, más allá del tono pacífico y amable, dejó sobre la mesa propuestas que obligan a abrir discusiones de fondo. En síntesis, tres temas marcaron el pulso del encuentro: la propuesta de federalizar la decisión sobre la legalización de drogas, la continuidad o no de los diálogos con grupos criminales y la devolución de la autonomía minera a Antioquia, entre otros.
El primer cara a cara entre Claudia López y Leonardo Huertas, los dos aspirantes de la llamada “consulta de las soluciones”, se realizó bajo la organización de Teleantioquia y EL COLOMBIANO, en la antesala de las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo, que definirán los candidatos presidenciales de derecha, izquierda y centro.