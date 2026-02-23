x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7

Un día como hoy 24 de febrero

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 24 de febrero

CUATRO MILITARES MÁS IMPLICADOS EN TORTURAS

Medida de aseguramiento contra tres oficiales y un suboficial del Ejército dictó el juez penal militar por estar implicados en torturas contra 21 soldados del batallón Patriotas de Honda, Tolima. La Defensoría Regional del Pueblo señaló que 9 soldados más fueron maltratados en el mismo Batallón.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 24 de febrero

GOBIERNO AMENAZA CON ALLANAR LA UDEA
Si hoy se registran disturbios, el Gobierno advirtió que allanará la Universidad de Antioquia. En disturbios ayer resultaron heridos 26 policías y tres agentes del orden secuestrados. 80 estudiantes fueron detenidos. El comandante de Policía señaló que “si nos vuelven a coger agentes, procederemos como contra cualquier secuestrador”.

