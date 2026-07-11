Graves inundaciones golpean a Casanare, hay más de 4.200 familias damnificadas

Una emergencia invernal sin precedentes recientes atraviesa el departamento de Casanare tras varios días de lluvias ininterrumpidas. Las intensas precipitaciones han provocado el desbordamiento masivo de importantes cuencas hidrográficas, dejando un saldo preliminar de más de 4.200 familias afectadas.
La cifra, por estimaciones según los organismos de gestión del riesgo, seguirá en aumento a medida que avancen los operativos en los sectores rurales más aislados.
Es más, la magnitud del evento invernal obligó a la administración departamental a decretar la calamidad pública en todo el territorio.
Actualmente, se mantiene la alerta roja activa sobre las cuencas de los ríos Casanare, Ariporo, Pauto, Cravo Sur y Tocaría, cuyos niveles superaron de forma crítica sus límites habituales, lo que ha generado inundaciones en varias zonas del departamento.