Emergencia en Facatativá: más de 3.400 personas han sido afectadas por las inundaciones

La ola invernal en el país no ha cesado. Tras las masivas inundaciones en Montería, Córdoba, ahora otra región resulta afectada. Se trata de Cundinamarca, donde en varios municipios las personas tuvieron que pasar la noche sacando agua de sus viviendas debido a las fuertes lluvias de los últimos días. En medio del agua y la angustia, los habitantes de Facatativá, municipio de Cundinamarca, han pasado días de incertidumbre luego de que el agua entrara a sus viviendas. EL COLOMBIANO consultó directamente con la Alcaldía de Facatativá sobre las cifras más recientes de las personas afectadas y estableció que un total de 3.470 residentes han resultado damnificados por las inundaciones, lo que corresponde a 647 hogares atendidos en la emergencia.

¿Cuántos barrios se han visto afectados?

Entre las zonas más impactadas se encuentran Villas de Manjuí, con 179 hogares afectados, seguido de Sauzalito (144), Girardot (137) y La Paz (48). Otros sectores como Monarcas, Paraíso y San Cristóbal también registran afectaciones, aunque en menor medida. En áreas rurales, como las veredas San Rafael y Los Manzanos, también se reportaron daños, lo que evidencia que la emergencia no solo golpeó el casco urbano, sino también zonas periféricas. La radiografía además revela que la emergencia ha dejado en especial vulnerabilidad a menores de edad y adultos mayores. Del total de ciudadanos registrados, se contabilizan 689 niños de entre 0 y 11 años, así como 838 jóvenes de hasta 26 años que han sido afectados por estas inundaciones. Por otro lado, la población de la tercera edad también se ha visto seriamente impactada, con 779 adultos mayores de 60 años damnificados.

En Facatativá, el panorama, marcado por inundaciones que afectaron los barrios ya mencionados, se dio luego de que el río Botello superara su capacidad. Julián Espinosa, concejal de Bogotá, en un mensaje que compartió a través de su cuenta de X, mostró algunas imágenes que evidencian el alcance de las lluvias y de la ola invernal que ha afectado a este municipio en Cundinamarca. Además, aseguró que “la prevención es fundamental para evitar este tipo de desastres”.