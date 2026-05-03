Pánico en Popayán: en evento de exhibición un Monster Truck atropelló al menos a 15 personas

Momentos de pánico se vivieron en Popayán durante una exhibición de Monster Truck, luego de que uno de estos vehículos perdiera el control y arrollara a un grupo de asistentes. De acuerdo con reportes preliminares de la Policía, al menos 15 personas resultaron heridas, entre ellas varios niños.

El accidente ocurrió en la tarde de este 3 de mayo, en medio del evento Monster Truck 2026. Los datos preliminares señalan que quien estaba tras el vehículo era una conductora y en el video se observa como al intentar superar un obstáculo el vehículo aceleró inesperadamente hacia el público sin detenerse, hasta impactar con los espectadores y posteriormente en un poste.

Además otras publicaciones muestran la magnitud del hecho: personas tendidas en el suelo, gritos de auxilio y asistentes intentando socorrer a los heridos mientras llegaban los organismos de emergencia. “Necesitamos todas las ambulancias”, se escucha en una de las grabaciones.

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