Alcalde de Medellín pide esclarecer muerte de joven tras presunto cruce de disparos con policías

La muerte de un menor de edad en el barrio Castilla, en Medellín, sigue generando conmoción y versiones encontradas. El caso, que habría ocurrido en medio de un presunto intercambio de disparos con la Policía, llevó al alcalde Federico Gutiérrez a pronunciarse públicamente y solicitar celeridad en las investigaciones para esclarecer lo sucedido.
El hecho se registró en la madrugada del 1 de mayo, en el sector de El Progreso. De acuerdo con información publicada por Q’Hubo Medellín, hacia las 2:30 a. m. se habría presentado un intercambio de disparos entre uniformados y varios sujetos que, presuntamente, cometían un hurto.
En medio de estos hechos, el joven Marlon Rivas Rojas, de 17 años, resultó herido y falleció en el lugar. Además, otro adolescente fue aprehendido.
A través de su cuenta en X, el mandatario explicó que la información entregada por la Policía indica que durante la intervención “uno de los presuntos agresores esgrimía un arma de fuego”, lo que habría desencadenado el cruce de disparos.
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