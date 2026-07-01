Harry Kane le ganó el duelo a Mpasi y clasificó a Inglaterra a octavos de final: vea aquí los goles

La Selección de Inglaterra se midió contra la sorpresiva República Democrática del Congo, que clasificó como una de las mejores selecciones que terminó la fase de grupos en los terceros lugares. El partido de dieciseisavos del Mundial que se llevó a cabo en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta fue arbitrado por el jordano Adham Makhadmeh. En las primeras jugadas de compromiso, específicamente en el minuto 7, el seleccionado congoleño sorprendió al ponerse en ventaja con gol de Brian Cipenga, extremo que pertenece a la U.D. Almería de la segunda división del fútbol español. Congo, con transiciones rápidas y orden defensivo, logró romper rápidamente el cero en el marcador.

Inmediatamente Inglaterra se adueñó de la pelota, y aunque no tuvo del todo claridad con la pelota, logró encontrar espacios para que los delanteros remataran, siendo el jugador más ofensivo del equipo, Jude Bellingham, quien desde la mitad del campo llegó en varias ocasiones a ganar en el juego aéreo dentro del área africana sin poder batir a Lionel Mpasi. Justamente el guardameta del Congo fue la gran figura de la primera mitad con tres atajadas de altísima complejidad al minuto 25, 43 y 45+6, las dos primeras ante Jude Bellingham y la final contra Harry Kane. También destaca el balón que sacó el defensor Aaron Wan-Bissaka al minuto 35 bajo palos contra un remate de Marcus Rashford.

Por último, Yoanne Wissa tuvo la oportunidad de poner todo más cuesta arriba para Inglaterra pero falló al 43 un balón claro de gol que estrelló en el vertical que defendía Jordan Pickford. Cabe destacar que el árbitro jordano estuvo en el ojo de la polémica por no pitar dos jugadas

Los cambios y Harry Kane cambiaron la historia

Hasta el cooling break de la segunda parte, Inglaterra seguía manejando el balón y parecía tener superioridad, empero, los contragolpes congoleños pusieron en alerta a los de Thomas Tuchel, que solo con balones al área lograron remates. A los 5 minutos de iniciada la segunda mitad, Jude Bellingham volvió a encontrarse con la figura del arquero Mpasi. Al minuto 60, el director técnico alemán al servicio de los Tres Leones cambió a los dos extremos titulares, Noni Madueke y Marcus Rashford, por Anthony Gordon y Bukayo Saka, quienes dieron profundidad y mejor manejo de balón a la hora del uno contra uno frente a los laterales congoleños y, producto de esto, llegó el empate de Harry Kane, el goleador de Inglaterra en el Mundial, que en ese momento consiguió su décimosegunda diana en su historia mundialista. Puede leer: Estas son las llaves confirmadas de octavos de final: se vienen partidos de alta tensión en el Mundial de Norteamérica

Tras el gol de Kane, el técnico francés del Congo, Sébastien Desabre, sacó a Ngayel Mukau y al goleador del partido, Brian Cipenga, para darle entrada a Theo Bongonda y Edo Kayembre; sin embargo, Inglaterra siguió manejando los hilos del partido en los minutos posteriores. Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe y Samuel Moutosammy mantuvieron la contención congoleña. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Cuando todo parecía que la prórroga era un hecho, Inglaterra intercambió los papeles y atacó en una contra a los congoleses, y allí apareció nuevamente Lionel Mpasi, sin embargo, en el rebote de la misma jugada, Harry Kane aguantó el balón en el borde del área y mandó la pelota al fondo de la red, metiéndola en todo el ángulo y dándole el triunfo a una Inglaterra que precisó de su mejor jugador para ganar. “El Ciudadano” llegó a 5 goles en la Copa del Mundo y 13 en su historia en el torneo.

Inglaterra pasó a octavos de final tras sufrir de más contra una sorpresiva Congo que le plantó cara de la mejor forma y ahora enfrentará a México en los octavos de final del torneo en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Lea también: Se cumple la profecía de Bilardo: África revoluciona el Mundial de Norteamérica 2026 Preguntas y respuestas