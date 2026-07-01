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El dilema de Pékerman: lamenta que Colombia y Argentina no se crucen en la final del Mundial

El histórico entrenador lamentó que el diseño del fixture obligue a un choque prematuro en cuartos de final, privando al torneo de una definición que consideraba “fantástica”. Esto dijo el exdirector técnico de la Tricolor.

  • Al ubicarse en la misma zona del cuadro que Argentina, el equipo activó un camino que descarta matemáticamente el partido que José Néstor Pékerman más deseaba: una final inédita entre las dos selecciones de sus amores. FOTO: Getty, FCF y AFA
    Al ubicarse en la misma zona del cuadro que Argentina, el equipo activó un camino que descarta matemáticamente el partido que José Néstor Pékerman más deseaba: una final inédita entre las dos selecciones de sus amores. FOTO: Getty, FCF y AFA
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 2 horas
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La Selección Colombia se prepara con la mente puesta en su partido de 16avos contra el seleccionado de Ghana, por lo que será su cuarto desafío en este Mundial 2026, buscando superar su mejor participación, que fue llegar a cuartos de final en Brasil 2014.

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Sin embargo, el liderato del grupo K, que lo obtuvo tras empatar con Portugal 0-0 en el último partido de la primera fase, dejó al equipo en una zona del cuadro que anticipa un escenario agridulce para un viejo conocido de ambas naciones: José Néstor Pékerman.

El exjugador y estratega, de 76 años, lamentó recientemente que el orden de las llaves impida que colombianos y argentinos disputen la gran final del torneo que se lleva a cabo en México, Canadá y Estados Unidos.

Un duelo conocido y anticipado en cuartos: la final que no fue

Debido a la distribución de los clasificados, si ambos seleccionados avanzan en sus fases, el cruce se produciría en los cuartos de final. Para Pékerman, este escenario resulta inevitablemente divisivo en lo afectivo, aunque lógico desde el rendimiento deportivo.

“Para mí va a ser un dolor. Pero también un duelo de mucha felicidad. Contento por el que gane y por el que pierda, voy a estar muy triste. Pero sería también justo”. El técnico que guió a Colombia a su histórica campaña en Brasil 2014 no ocultó su deseo de haber visto este enfrentamiento en la última instancia de la Copa del Mundo.

Y es que si el conjunto colombiano hubiera avanzado como segundo de su zona, el camino habría permitido el choque directo por el título, ya que estaría en el otro lado de la llave; sin embargo, es una opción que ahora quedó completamente descartada por el fixture.

“Me gustaría que, más que un cruce, jugaran la final, porque la final sería fantástico; si Argentina repite final, sería extraordinario, al igual que Colombia llegando a su primera final”, expresó el exentrenador colombiano al diario Olé.

Los lazos en los banquillos de ambos equipos

De concretarse el partido entre Colombia y Argentina, tendría como fecha el próximo sábado 11 de junio a las 8:00 de la noche en el estadio de Kansas, y el componente emotivo para el exentrenador será total. Pékerman señaló que comparte una relación estrecha y de larga data con los estrategas de ambos bandos, Lionel Scaloni y Néstor Lorenzo, un vínculo especialmente profundo hacia este último.

“Argentina, si repitiera una final, ya sería algo extraordinario. Y si Colombia llega por primera vez a una final, sería extraordinario. Además, los dos cuerpos técnicos para mí son iguales; Lorenzo trabajó conmigo, estuvo en Argentina, dirigió Argentina conmigo”, concluyó el estratega argentino a los medios de comunicación.

Para que la proyección de Pékerman se cumpla, Colombia deberá superar primero a Ghana este viernes 3 de julio y vencer después en octavos de final al rival que resulte entre Argelia y Suiza, para verse en cuartos con Argentina.

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