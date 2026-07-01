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Nicolás Mejía dio la pelea en Wimbledon, pero terminó doblegado por el estadounidense Michael Zheng

Colombia tiene a Camila Osorio aún en competencia en el Grand Slam de Londres.

  • Nicolás Mejía se despidió de Wimbledon con balance de una victoria y una derrota, tras su primera clasificación a segunda ronda en Londres. FOTO TOMADA INSTAGRAM
    Nicolás Mejía se despidió de Wimbledon con balance de una victoria y una derrota, tras su primera clasificación a segunda ronda en Londres. FOTO TOMADA INSTAGRAM
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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El tenista colombiano Nicolás Mejía luchó hasta el final en Wimbledon. Aunque logró sacar adelante el primer set ante el estadounidense Michael Zheng, no pudo sostener el exigente ritmo de su rival y se despidió en la segunda ronda del Grand Slam londinense.

Mejía ganó el primer set, tras un tie break 7-6(4) y en el segundo también luchó para quedarse con el triunfo, pero en esa ocasión el tie break no pudo sostener su racha y cayó 6-7(8), y en los dos sets siguientes perdió con parciales de 1-6 y 4-6.

En el que era el primer duelo entre Mejía y Zheng, el colombiano mostró buen nivel, pero no pudo sostener la arremetida que le propinó su rival.

También le puede interesar: Camila Osorio ganó y estará en la segunda ronda de Wimbledon: ¿cuándo vuelve jugar?

Para Nico el balance es positivo, porque avanzó por primera vez a segunda ronda, pero no pudo superar este escollo, a pesar de su lucha.

Al final, Mejía tuvo cinco aces sobre 20 de su rival, con dos dobles faltas, sobre tres de Zheng.

Además, tuvo un rendimiento del 64% en su primer servicio y un 65% de sus puntos los ganó con ese saque, mientras que con el segundo ganó el 63% de los puntos disputados.

Ahora, Mejía viajará a Colombia para estar en el ATP Challenger de Bogotá, que arrancará el próximo lunes en la capital de la República.

De esta manera termina la experiencia de Nicolás en Wimbledon, y ahora los aficionados colombianos estarán a la expectativa de lo que pueda pasar con Camila Osorio, quien este jueves tendrá acción tanto en el cuadro individual como en el de dobles.

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En individual, la cucuteña se medirá a la rusa Linda Nosková a partir de las 10:30 a.m., hora de Colombia; mientras espera que le confirmen si en dobles –con la argentina Solaba Sierra–, se enfrentarán a las hermanas Williams, ya que Serena, quien jugó el martes en individual, tiene una molestia física en su rodilla derecha y aún no ha confirmado si podrá estar en la competencia de dobles el jueves.

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