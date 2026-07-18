Falsos empleados de cable y miles de camisetas piratas: los insólitos fraudes del Mundial descubiertos en Colombia

La operación fue desarrollada de manera articulada por la Fiscalía de Colombia, ministerios públicos y agencias de investigación de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina, República Dominicana, Brasil y Chile, con el respaldo del sector privado.
En Colombia fueron capturadas 15 personas señaladas de participar en falsedad marcaria sobre elementos deportivos y en la comercialización de señales de video obtenidas de manera fraudulenta. Los allanamientos y detenciones se realizaron durante el último mes en Bogotá, Soacha (Cundinamarca), Itagüí (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), Acacías (Meta) y Bucaramanga (Santander).
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