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Así fueron las emotivas palabras de Kylian Mbappé a su técnico Deschamps: “La gente no ha sabido apreciar tu grandeza”

El técnico Didier Deschamps dejará el cargo de seleccionador de Francia una vez se acabe el Mundial. El partido contra Inglaterra por el tercer puesto será su último encuentro en el banquillo galo.

  • Didier Deschamps dirigirá su último partido como seleccionador de Francia, quien tiene como capitán al delantero Kylian Mbappé. Foto: Xinhua
    Didier Deschamps dirigirá su último partido como seleccionador de Francia, quien tiene como capitán al delantero Kylian Mbappé. Foto: Xinhua
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El partido por el tercer puesto del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra tendrá un valor especial para los galos a pesar de no disputarse la anhelada Copa del Mundo. Este será el último encuentro en el banquillo de Didier Deschamps, técnico con el que fueron campeones en Rusia 2018 y subcampeones en Catar 2022. El capitán francés, Kylian Mbappé, le dedicó unas emotivas palabras.

Previo al encuentro que nadie quiere jugar, el delantero del Real Madrid le hizo una dedicatoria al seleccionador de 57 años con el que ya supo alzar la segunda copa para Francia en Rusia 2018 cuando apenas era un joven de 19 años. “Habríamos debido ofrecerte un final mejor, pero hemos fallado”, inició en su mensaje.

“Poner palabras a lo que has aportado durante 14 años es muy difícil; tanto has sido un actor mayor del renacimiento de este equipo. La gente no siempre ha sabido apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello”, puntualizó Mbappé sobre Deschamps.

“Gracias por haberme dado la oportunidad y la ocasión de representar a mi país en el escenario más grande durante tantos años”, agregó el atacante nacido en París, recordando que bajo la batuta de Deschamps debutó en el 2017 en la selección absoluta cuando apenas tenía 18 años y 3 meses.

Lea también: Miami “despide” a los goleadores de los últimos dos mundiales, ¿podrá Mbappé o Kane quedarse con la Bota de Oro en 2026?

“Me siento privilegiado de haber podido estar al lado de una de las más grandes leyendas de nuestro país, y solo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos”, aludió el capitán francés. “Te deseo lo mejor en tu nueva aventura, y gracias de nuevo por todo lo que has aportado a esta camiseta que tanto significa para nosotros”, finalizó en su mensaje difundido a través de sus redes sociales.

El entrenador Didier Deschamps ya había confirmado que luego del Mundial dejaría el cargo como seleccionador. “El equipo de Francia es lo más bonito que me ha pasado”, subrayó en la conferencia de prensa previo al partido contra Inglaterra en Miami.

Deschamps, de 57 años, deja el banquillo francés tras haber asumido el cargo de seleccionador en el 2012 después de una Eurocopa en donde Francia no superó los cuartos de final quedando eliminada ante quien terminó siendo la campeona, España.

Dirigió a los europeos en cuatro copas del mundo: Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026. En dichos certámenes mantuvo a los franceses en instancias definitivas, disputando dos finales y ganando una de ellas (Rusia 2018).

En total estuvo al frente en 186 partidos, de los cuales ganó 122, empató en 32 y perdió también en 32 ocasiones. Deschamps también hace parte del selecto grupo de quienes ganaron el Mundial como jugador y como técnico, una lista que también integran el alemán Franz Beckenbauer y el brasilero Mário Zagallo.

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Preguntas y respuestas

¿Por qué el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 será el último de Didier Deschamps con Francia?
Será su despedida oficial como seleccionador francés. Deschamps confirmó previamente que dejaría el cargo tras finalizar el Mundial 2026, poniendo fin a un ciclo de 14 años al frente de la selección.
¿Cuáles fueron los principales logros de Didier Deschamps como seleccionador de Francia?
Deschamps ganó el Mundial de Rusia 2018, fue subcampeón en Catar 2022 y dirigió a Francia en cuatro Copas del Mundo. Además, mantuvo al equipo en instancias decisivas durante su ciclo.
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