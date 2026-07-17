¿El fin de la noche? Estados Unidos aprueba lanzamiento de satélite que reflejará la luz solar donde haya oscuridad

Eärendil-1 es un satélite que busca reflejar luz solar desde el espacio hacia la Tierra. Aunque la compañía creadora ya ha explicado los beneficios que tendría, sociedades científicas también advirtieron sobre los riesgos.