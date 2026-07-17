Equipo de empalme de Abelardo De La Espriella denuncia cuatro presuntos casos de corrupción en el gobierno Petro

A pocas semanas del cambio de gobierno, el equipo de empalme del presidente electo Abelardo De la Espriella elevó una nueva denuncia contra la administración saliente. Este viernes 17 de julio, radicó ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República cuatro alertas por presuntas irregularidades en procesos contractuales y administrativos que involucran a tres entidades del Estado. Las denuncias fueron presentadas por el “Equipo de Empalme Anticorrupción”, liderado por el abogado Germán Calderón España, y se concentran en procesos relacionados con Colombia Compra Eficiente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la empresa Electrohuila. Entérese: Expresidente Uribe sobre puja con De la Espriella: “Si el tigre va a rugir contra nosotros, como abejas, toca defendernos”

Presunto favorecimiento en contrato de ciberseguridad de $300.000 millones

El primer caso corresponde al proceso de contratación CCENEG-094-01-2026, mediante el cual Colombia Compra Eficiente busca seleccionar proveedores de servicios de ciberseguridad en un contrato cercano a los 300.000 millones de pesos, cuya adjudicación está prevista para el próximo 28 de julio.

Según el equipo de empalme, el proceso presentaría presuntos pliegos direccionados, requisitos que limitarían la participación de empresas nacionales, estudios de mercado desactualizados y un cronograma con una rapidez que consideran inusual. Por esa razón, solicitaron a los organismos de control la suspensión inmediata del proceso mientras se revisan las presuntas anomalías.

Convenio del ICBF por $6.435 millones para atender la desnutrición infantil

Dos de las denuncias están dirigidas contra actuaciones relacionadas con el ICBF. En ellas se cuestiona un convenio superior a 6.435 millones de pesos suscrito con la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís para atender la desnutrición infantil en el Chocó. De acuerdo con la información entregada, el hospital se encontraba bajo vigilancia especial de la Superintendencia Nacional de Salud al momento de la contratación. Además, aseguraron haber documentado la ausencia de personal médico y nutricional, el uso de alimentos no autorizados y fallas en los protocolos de inocuidad. Como consecuencia de esas presuntas irregularidades, el empalme sostiene que la cobertura del programa se redujo en un 40 %, lo que dejó por fuera a siete municipios y liberó más de 2.060 millones de pesos de recursos inicialmente comprometidos.

Electrohuila enfrenta nueva denuncia por presunto cambio estatutario irregular

La cuarta denuncia se refiere a una presunta reforma estatutaria en Electrohuila que, según el equipo del presidente electo, habría sido diseñada para favorecer la permanencia de la actual gerente de la empresa. Sobre este caso, indicaron que la Procuraduría ya abrió una indagación previa. Al anunciar las acciones, el Equipo de Empalme Anticorrupción aseguró que estas denuncias hacen parte de la estrategia que implementará el nuevo gobierno antes de la posesión presidencial del 7 de agosto. “Desde el Gobierno electo del presidente Abelardo De La Espriella reiteramos que el primer Empalme Anticorrupción de la historia de Colombia no es un ejercicio retórico: es una acción concreta, documentada y con nombres propios. Estas denuncias son la demostración de que el compromiso de defender cada peso de los colombianos comenzó antes del 7 de agosto. Caiga quien caiga. ¡Firme por la Patria!”, señaló el equipo de empalme en el comunicado. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Las presuntas irregularidades deberán ser evaluadas por la Procuraduría y la Contraloría dentro de las actuaciones correspondientes. Siga leyendo: Gobernador de Santander pedirá a De la Espriella una intervención contra la minería ilegal en Santurbán: esta es la estrategia Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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