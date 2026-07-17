Equipo de empalme de Abelardo De La Espriella denuncia cuatro presuntos casos de corrupción en el gobierno Petro

A pocas semanas del cambio de gobierno, el equipo de empalme del presidente electo Abelardo De la Espriella elevó una nueva denuncia contra la administración saliente. Este viernes 17 de julio, radicó ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República cuatro alertas por presuntas irregularidades en procesos contractuales y administrativos que involucran a tres entidades del Estado.
Las denuncias fueron presentadas por el “Equipo de Empalme Anticorrupción”, liderado por el abogado Germán Calderón España, y se concentran en procesos relacionados con Colombia Compra Eficiente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la empresa Electrohuila.
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