“En un mes de gobierno hemos logrado extraer a 30 jóvenes de situaciones de riesgo de reclutamiento”: ICBF

En el primer mes del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella se han rescatado 30 menores de edad del flagelo del reclutamiento infantil que se vive en Colombia, bajo el control regional de varios grupos criminales.
Así lo dio a conocer la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Carolina Restrepo Cañavera, al presentar un balance sobre la protección de la niñez y la adolescencia tras completar un mes de gobierno.
“En apenas un mes de gobierno hemos logrado extraer a 30 jóvenes de situaciones de riesgo de reclutamiento. Esto es proteger. Y esto fue lo que hicimos en el Catatumbo”, aseguró.