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Bus de Martín Elias Jr. sufrió aparatoso accidente en Santander; identifican a los dos fallecidos en el siniestro

El hecho se dio en la carretera que conecta a los municipios de Puente Nacional y Barbosa. Esto es lo que se sabe.

  • El bus del cantante Martín Elías Jr. no pudo continuar su recorrido producto del siniestro. Fotos: @martineliasjr y captura video @ArgemiroPion
    El bus del cantante Martín Elías Jr. no pudo continuar su recorrido producto del siniestro. Fotos: @martineliasjr y captura video @ArgemiroPion
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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El autobús que transportaba a los integrantes de la agrupación del reconocido cantante de vallenato, Martín Elias Jr., sufrió un aparatoso accidente en el kilómetro 7 de la vía nacional que comunica a los municipios de Puente Nacional y Barbosa, Santander. Dos personas murieron a causa del siniestro vial.

El trágico hecho sucedió entre las 3:00 a. m. y las 4:00 a. m. del domingo, 13 de septiembre, y, al parecer, una motocicleta habría impactado contra el autobús. Las autoridades determinaron que las víctimas mortales corresponden a las identidades de Carlos Ferney León Chamarro, de 26 años, y José Ángel Chamarro Ayala, de 27 años.

Debido a la fuerza del impacto, según el informe preliminar de las autoridades, ambos jóvenes sufrieron lesiones severas y fallecieron de manera instantánea en el lugar de los hechos, por lo que los organismos de socorro no pudieron brindarles atención médica.

Respecto a la atención del siniestro, personal de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional acudió al lugar del choque para realizar la inspección de la escena e iniciar las investigaciones. El comandante de dicha seccional en Santander, capitán José Javier Caballero, señaló ante Blu Radio que el peritaje preliminar apunta a una imprudencia e invasión de carril por parte de la motocicleta.

Lea también: Cantante de vallenato sufrió fuerte accidente La Guajira; se estrelló con un grupo de vacas

Adicionalmente, dentro de las primeras versiones que analizan los investigadores se contempla la posibilidad de que los motociclistas estuvieran participando en carreras clandestinas, hipótesis que deberá ser comprobada o descartada en el transcurso del proceso.

En cuanto a los ocupantes del autobús, las autoridades confirmaron que ningún integrante del equipo de trabajo ni de la agrupación musical resultó lesionado.

Para poder continuar con su viaje tras las diligencias judiciales en el sitio del accidente, los músicos tuvieron que realizar un transbordo a un bus de la empresa Copetran. Asimismo, se confirmó que el cantante Martín Elías Jr., hijo de Martín Elías Díaz, artista que falleció en el 2017 en un siniestro vial, no viajaba en el autobús al momento del choque.

El grupo musical venía de cumplir con una presentación la noche anterior en la ciudad de Chiquinquirá, Boyacá, evento que había sido documentado por el artista en sus redes sociales. El vehículo tenía como destino final la ciudad de Barranquilla.

Siga leyendo: Revelan el último video de Martín Elías, grabado 15 minutos antes de su fatal accidente en 2017

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Preguntas y respuestas

¿Dónde ocurrió el accidente del autobús de la agrupación de Martín Elías Jr.?
El accidente ocurrió en el kilómetro 7 de la vía nacional entre Puente Nacional y Barbosa, Santander, durante la madrugada del domingo 13 de septiembre.
¿Quiénes fueron las personas que murieron en el accidente?
Las víctimas fueron identificadas como Carlos Ferney León Chamarro, de 26 años, y José Ángel Chamarro Ayala, de 27 años. Ambos fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.
¿Qué pasó con la agrupación después del accidente?
Tras las diligencias judiciales en el lugar, los músicos realizaron un transbordo a un bus de Copetran para continuar su viaje hacia Barranquilla. El grupo regresaba de una presentación en Chiquinquirá, Boyacá.
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