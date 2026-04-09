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Tanto Abelardo como Paloma le ganarían a Iván Cepeda en segunda vuelta: encuesta de AtlasIntel

El candidato del Pacto Histórico sigue liderando la intención de voto, pero por primera vez hay un escenario en el que los otros le ganan.

  • La carrera presidencial sigue consolidándose en tres candidaturas: Cepeda, De la Espriella y Valencia. Foto: EL COLOMBIANO.
    La carrera presidencial sigue consolidándose en tres candidaturas: Cepeda, De la Espriella y Valencia. Foto: EL COLOMBIANO.
  • Ficha técnica de la encuesta. FOTO: Captura de pantalla Encuesta AtlasIntel-Semana.
    Ficha técnica de la encuesta. FOTO: Captura de pantalla Encuesta AtlasIntel-Semana.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La última encuesta de AtlasIntel muestra que, en una eventual segunda vuelta, tanto Abelardo de la Espriella como Paloma Valencia le ganarían a Iván Cepeda.

La encuesta para Semana reveló que el abogado obtendría el 48,8% frente al 39,8% de Cepeda. Valencia, por su parte, ganaría con un 47,1% frente a un 39,6% de Cepeda.

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Iván Cepeda derrotaría a Sergio Fajardo con el 38,3% contra el 37,4%, respectivamente. A su vez, si De la Espriella enfrentara a Fajardo, lo derrotaría con un 42,4% contra un 20,9%.

La encuesta fue realizada entre el 6 y el 9 de abril, a través de la metodología Random Digital Recruitment o Reclutamiento Digital Aleatorio (Atlas RDR). En total, fueron encuestadas 3.617 personas de todas las regiones del país, con un margen de error del 2% y un nivel de confianza de 95%.

Frente a la intención de voto de primera vuelta, Cepeda sigue liderando con un 37,8% (en un escenario de votos totales). Por ende, continúa con su paso a segunda vuelta prácticamente asegurado, como en el resto de mediciones.

Luego están Abelardo de la Espriella (27,2%) y Paloma Valencia (22,9%), quienes se disputan el tiquete para enfrentar a Cepeda. En la encuesta anterior, el 12 de marzo, Valencia obtuvo un 16,8%, De la Espriella un 26,8% y Cepeda un 35%, por lo que quien más creció fue Valencia.

Parece ser una carrera de estos tres punteros: en el cuarto lugar está Sergio Fajardo con 5,1 por ciento, a casi 20 puntos de Valencia. Después aparece Claudia López, con 1,0 por ciento, es decir, la candidata no supera el margen de error del estudio.

Análisis demográfico de la encuesta de Atlas Intel para primera vuelta

De acuerdo con el estudio, para primera vuelta, Cepeda ganaría en la región Pacífica y en el Caribe, lo que concuerda con las regiones en las que el Pacto Histórico fue fuerte en las legislativas (sobre todo en el caso del Pacífico).

Mientras tanto, De la Espriella vencería a sus competidores en la región central y Valencia en la Amazonía y la Orinoquía.

Si se tiene en cuenta el género, Cepeda dominaría entre los hombres y competiría con De la Espriella por el voto de las mujeres. Cepeda domina en prácticamente todas las franjas de la población en términos de edades: solo hay un empate técnico con el abogado de Córdoba entre las personas con 45 a 59 años.

Análisis demográfico de la encuesta de AtlasIntel para segunda vuelta

Si se ven los escenarios de segunda vuelta, Cepeda también ganaría en el Pacífico y en el Caribe. De la Espriella ganaría en la región central, en Bogotá y estaría en un empate técnico con Cepeda en la Amazonía y la Orinoquía.

Llama la atención que De la Espriella ganaría el voto de las mujeres, mientras Cepeda tendría una leve mayor aceptación entre los hombres. Si se mira por edades, Cepeda ganaría entre los jóvenes y De la Espriella en el resto de la población.

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En un caso entre Cepeda y Valencia, la senadora uribista tendría más votos entre las mujeres. Por regiones cambia el escenario: Cepeda ganaría en el Pacífico y Bogotá, mientras Valencia lo haría en la región central, la Amazonía y la Orinoquía. Cepeda triunfaría entre los jóvenes y Valencia en el resto de la población.

Ficha técnica

$!Ficha técnica de la encuesta. FOTO: Captura de pantalla Encuesta AtlasIntel-Semana.
Ficha técnica de la encuesta. FOTO: Captura de pantalla Encuesta AtlasIntel-Semana.
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