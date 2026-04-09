Tanto Abelardo como Paloma le ganarían a Iván Cepeda en segunda vuelta: encuesta de AtlasIntel

La última encuesta de AtlasIntel muestra que, en una eventual segunda vuelta, tanto Abelardo de la Espriella como Paloma Valencia le ganarían a Iván Cepeda.

La encuesta para Semana reveló que el abogado obtendría el 48,8% frente al 39,8% de Cepeda. Valencia, por su parte, ganaría con un 47,1% frente a un 39,6% de Cepeda.

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Iván Cepeda derrotaría a Sergio Fajardo con el 38,3% contra el 37,4%, respectivamente. A su vez, si De la Espriella enfrentara a Fajardo, lo derrotaría con un 42,4% contra un 20,9%.

La encuesta fue realizada entre el 6 y el 9 de abril, a través de la metodología Random Digital Recruitment o Reclutamiento Digital Aleatorio (Atlas RDR). En total, fueron encuestadas 3.617 personas de todas las regiones del país, con un margen de error del 2% y un nivel de confianza de 95%.

Frente a la intención de voto de primera vuelta, Cepeda sigue liderando con un 37,8% (en un escenario de votos totales). Por ende, continúa con su paso a segunda vuelta prácticamente asegurado, como en el resto de mediciones.

Luego están Abelardo de la Espriella (27,2%) y Paloma Valencia (22,9%), quienes se disputan el tiquete para enfrentar a Cepeda. En la encuesta anterior, el 12 de marzo, Valencia obtuvo un 16,8%, De la Espriella un 26,8% y Cepeda un 35%, por lo que quien más creció fue Valencia.