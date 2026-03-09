x

¿Qué tan bien midieron? Este es el balance de las encuestas frente a los resultados electorales

Las encuestas analizadas corresponden a las firmas AtlasIntel, GAD3, Guarumo, Invamer y CNC, esta última con contratos que superan los $14.000 millones en el gobierno Petro.

  • Este domingo 8 de marzo Colombia eligió Congreso de la República y decantó sus candidatos presidenciales. Foto: Colprensa
El Colombiano
hace 5 horas
Las otras protagonistas de la jornada electoral de este domingo fueron las encuestas, varias de ellas fallaron en sus pronósticos. La más precisa resultó ser GAD3, de RCN Televisión, que anticipó correctamente a Paloma Valencia como ganadora de las consultas, lo que se confirmó con más de 3,2 millones de votos a su favor.

En las consultas presidenciales Valencia logró el apoyo del 45,7 % de los votantes, superando así ligeramente las expectativas generadas por la encuesta de GAD3, que había registrado poco más del 40 % de intención de voto para la candidata del uribismo.

Este resultado refleja un fortalecimiento de su base electoral y su capacidad para movilizar a los simpatizantes en un contexto de alta competitividad frente a Iván Cepeda, consolidando su posición como contendiente principal en la carrera presidencial.

Entre las encuestas evaluadas —AtlasIntel, GAD3, Guarumo, Invamer y CNC—, GAD3 mostró el mejor desempeño global con un error promedio de 4.99, apenas superada por AtlasIntel (4.32), pero con una ventaja significativa en la precisión de su pronóstico en la elección de Paloma Valencia como ganadora de la Gran Consulta por Colombia.

Mientras que GAD3 estimó el apoyo a Paloma Valencia de forma casi certera, otras encuestas como Guarumo y CNC se alejaron notablemente de su respaldo, generando pronósticos mucho más lejos de la realidad.

En suma, las encuestas previas a las consultas presidenciales fallaron en varias predicciones, especialmente aquellas que daban como favorito a Quintero. Sin embargo, la realizada por GAD3 para RCN se destacó por su mayor precisión al proyectar los resultados de Paloma Valencia, aunque con algunas desviaciones menores en detalles como la estimación de votos para Oviedo.

En términos generales, tanto Atlas como GAD3 fueron las casas encuestadoras que más se acercaron a los resultados reales, registrando errores de entre 10% y 16%, dependiendo del candidato, mientras que otras encuestas se alejaron considerablemente de la realidad.

El Senado colombiano para el periodo 2022-2026 muestra una redistribución significativa del poder político entre los diferentes bloques ideológicos. En primer lugar, el bloque tradicional pierde fuerza, pasando de 39 curules en 2022 a 32 en 2026, lo que representa una disminución de siete escaños.

Esta caída refleja una reducción en la influencia de los partidos tradicionales como el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U.

Por otro lado, la derecha experimenta un crecimiento, aumentando sus curules de 24 a 28. Este avance es liderado principalmente por el Centro Democrático y otros partidos de derecha como Cambio Radical y Salvación Nacional.

El centro político también muestra un avance, pasando de 13 a 15 curules. Esta ligera pero importante ganancia está impulsada por fuerzas políticas como Alianza por Colombia y Ahora Colombia, que logran sumar dos escaños más.

Por otra parte, la izquierda logra 25 curules, lo que permite que esta tendencia política mantenga su peso específico sin perder representación a pesar de los cambios en otros sectores.

¿Cómo quedaron las fuerzas políticas?

Para Nicolás Molina, docente de ciencias políticas en la Universidad Pontificia Bolivariana, junto a Paloma Valencia, sale muy fortalecido Juan Daniel Oviedo en la Gran Consulta por Colombia, pues obtuvo más de 1.2 millones de votos. Su desempeño confirmó las expectativas y los posiciona como figuras fuertes dentro de sus respectivos sectores.

Pero, ¿quiénes fueron los perdedores? El experto plantea que en las otras dos consultas, las del Frente por la Vida y Consulta de las Soluciones, los resultados fueron menos favorables para figuras como Claudia López y Roy Barreras, quienes, junto con Daniel Quintero, investigado exalcalde de Medellín, esperaban sumar millones de votos.

Sin embargo, apenas lograron alrededor de quinientos mil votos por consulta, evidenciando un desgaste y una pérdida de respaldo significativa en esta contienda mayoritaria. En cuanto a las elecciones al Congreso, los ganadores fueron aquellos sectores que obtuvieron la mayor cantidad de curules, como el Pacto Histórico y el Centro Democrático, que destacaron tanto en Senado como en la Cámara por Antioquia.

En contraste, la política tradicional sufrió un duro revés. Liderazgos históricos como Angélica Lozano, Álvaro Uribe, Katherine Miranda y Jorge Enrique Robledo empiezan a perder terreno en los espacios de representación, ubicándose en el “pabellón de los quemados” de esta elección.

CNC y los contratos con el gobierno Petro

En enero pasado, la encuestadora CNC fue cuestionada luego de publicar una favorabilidad del 48,8% al presidente Gustavo Petro, pues en ese momento el candidato Daniel Briceño reveló que el CNC tiene contrataciones en el Ejecutivo por más de $14.000 millones.

“El Centro Nacional de Consultoría (CNC) debe contarle al país que ha recibido más de $14.000 millones en contratos del gobierno Petro cada vez que saque una encuesta que vincule al gobierno Petro”, afirmó Briceño en un video que compartió a través de sus redes sociales.

El cuestionamiento surge, además, porque el CNC es señalado como la única firma encuestadora que presenta niveles de respaldo significativamente más altos para el mandatario colombiano. “El CNC es la ÚNICA encuestadora que dice que Petro tiene casi el 50% de favorabilidad”, añadió el exconcejal.

