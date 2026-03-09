¿Qué tan bien midieron? Este es el balance de las encuestas frente a los resultados electorales

Las otras protagonistas de la jornada electoral de este domingo fueron las encuestas, varias de ellas fallaron en sus pronósticos. La más precisa resultó ser GAD3, de RCN Televisión, que anticipó correctamente a Paloma Valencia como ganadora de las consultas, lo que se confirmó con más de 3,2 millones de votos a su favor.

En las consultas presidenciales Valencia logró el apoyo del 45,7 % de los votantes, superando así ligeramente las expectativas generadas por la encuesta de GAD3, que había registrado poco más del 40 % de intención de voto para la candidata del uribismo.

Este resultado refleja un fortalecimiento de su base electoral y su capacidad para movilizar a los simpatizantes en un contexto de alta competitividad frente a Iván Cepeda, consolidando su posición como contendiente principal en la carrera presidencial.

Entre las encuestas evaluadas —AtlasIntel, GAD3, Guarumo, Invamer y CNC—, GAD3 mostró el mejor desempeño global con un error promedio de 4.99, apenas superada por AtlasIntel (4.32), pero con una ventaja significativa en la precisión de su pronóstico en la elección de Paloma Valencia como ganadora de la Gran Consulta por Colombia.

Mientras que GAD3 estimó el apoyo a Paloma Valencia de forma casi certera, otras encuestas como Guarumo y CNC se alejaron notablemente de su respaldo, generando pronósticos mucho más lejos de la realidad.

En suma, las encuestas previas a las consultas presidenciales fallaron en varias predicciones, especialmente aquellas que daban como favorito a Quintero. Sin embargo, la realizada por GAD3 para RCN se destacó por su mayor precisión al proyectar los resultados de Paloma Valencia, aunque con algunas desviaciones menores en detalles como la estimación de votos para Oviedo.

En términos generales, tanto Atlas como GAD3 fueron las casas encuestadoras que más se acercaron a los resultados reales, registrando errores de entre 10% y 16%, dependiendo del candidato, mientras que otras encuestas se alejaron considerablemente de la realidad.