“Estamos enfrentando una forma mafiosa de hacer política”: entrevista con Jennifer Pedraza

Jennifer Pedraza, una de las más fuertes contendoras y críticas del gobierno de Gustavo Petro, hoy está segura de que en estos cuatro años seguirá con una de sus banderas determinantes: el control político.
Desde su fuerte ofensiva contra el mal manejo de la salud por parte del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo —a quien, durante la semana pasada, le instauró una moción de censura junto con otros 22 congresistas— hasta sus directos cuestionamientos contra la casi viceministra de Juventudes Juliana Guerrero, es una de las mujeres que más ha hecho el contrapeso en el Congreso a, según su criterio, el mal manejo de este gobierno.
Es más, justamente por las denuncias de Pedraza se evidenció la manipulación en la compra y venta de títulos en la Fundación de Educación Superior San José.
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Tanta fue su ofensiva que, por este caso, Guerrero (muy cercana al Presidente y al ministro del Interior, Armando Benedetti) interpuso una denuncia contra la electa senadora por calumnia, luego de que Pedraza revelara que los títulos de Guerrero eran falsos. Sin embargo, la semana pasada, la Corte Suprema de Justicia decidió archivar la querella entre ambas.
En esta entrevista con EL COLOMBIANO, Pedraza habló sobre su nuevo enfoque y ahora desde el Senado, su bastión de control político que no piensa soltar. Además, su próximo reto: ser la jefa de debate de Sergio Fajardo en esta nueva candidatura a la Presidencia.