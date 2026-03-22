“Estamos enfrentando una forma mafiosa de hacer política”: entrevista con Jennifer Pedraza

Jennifer Pedraza, una de las más fuertes contendoras y críticas del gobierno de Gustavo Petro, hoy está segura de que en estos cuatro años seguirá con una de sus banderas determinantes: el control político. Desde su fuerte ofensiva contra el mal manejo de la salud por parte del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo —a quien, durante la semana pasada, le instauró una moción de censura junto con otros 22 congresistas— hasta sus directos cuestionamientos contra la casi viceministra de Juventudes Juliana Guerrero, es una de las mujeres que más ha hecho el contrapeso en el Congreso a, según su criterio, el mal manejo de este gobierno. Es más, justamente por las denuncias de Pedraza se evidenció la manipulación en la compra y venta de títulos en la Fundación de Educación Superior San José. Le puede interesar: Exclusivo | Detalles de las irregularidades en los contratos de Juliana Guerrero con la UIS Tanta fue su ofensiva que, por este caso, Guerrero (muy cercana al Presidente y al ministro del Interior, Armando Benedetti) interpuso una denuncia contra la electa senadora por calumnia, luego de que Pedraza revelara que los títulos de Guerrero eran falsos. Sin embargo, la semana pasada, la Corte Suprema de Justicia decidió archivar la querella entre ambas. En esta entrevista con EL COLOMBIANO, Pedraza habló sobre su nuevo enfoque y ahora desde el Senado, su bastión de control político que no piensa soltar. Además, su próximo reto: ser la jefa de debate de Sergio Fajardo en esta nueva candidatura a la Presidencia.

Ahora que queda electa como senadora, ¿cómo continuará su agenda? ¿cuáles van a ser esas nuevas propuestas ya desde el Senado?

“Nosotras en campaña alcanzamos a hablar un poco de lo que tenemos preparado para esta conversación ahora desde el Senado. Propondré proyectos de ley muy importantes a nuestro parecer. Uno que tiene que ver con la restricción de acceso a eventos masivos pagos como conciertos y partidos de fútbol para los deudores de cuota alimentaria. Y esto pasa por el fortalecimiento del RENOM (Registro de deudores alimentarios morosos). Vamos a presentar una iniciativa legislativa que ya ha funcionado en países como México, Perú y Argentina. Dos, precisamente la semana pasada que anunciaron que a Wadith Mazur lo van a mandar al centro de reclusión de la Escuela de Carabineros, nosotros queremos reglamentar en el Congreso la eliminación de los tratos privilegiados y preferenciales para los políticos condenados por corrupción. Es decir, estos grandes criminales de cuello blanco tienen que pagar prisión, cumplir sus penas en las condiciones normales en las que los demás colombianos tienen que cumplirlas. Otra propuesta que tenemos tiene que ver con el sistema de salud. Si bien esta es una curul joven, si bien esto suena como un tema menor, nosotros no hemos podido guardar silencio. De hecho, cuando llegan las personas mayores a decirnos que, para que les entreguen un medicamento, los ponen a escanear los QR, los ponen en líneas de espera, nosotros queremos que se esté obligado, al menos, a un canal de atención humana, especialmente a las personas mayores”.

¿Y la veeduría política?

“Si me preguntan honestamente qué es lo que voy a hacer ahora en el Senado, sería seguir haciendo lo que hemos hecho, que es destapar los escándalos de corrupción, perseguir el ánimo de la corrupción en las universidades. Una ñapa, para que también suene en Antioquia. Nosotros acabamos de defender y de mantener la personería jurídica de nuestro partido. Y a mí me interesa decirles a los sectores alternativos en Antioquia, que no se sienten representados ni en las fuerzas del pasado, ni en los empeños de siempre, ni en el gobierno actual, que aquí hay una alternativa para construir política, dignidad y compromiso. Este es un partido que acaba de defender a capa y espada su personería jurídica”.

Ahora que habla del centro, y a partir de la alianza entre Dignidad y Compromiso, el MIRA y el Nuevo Liberalismo, y de esa curul suya que estuvo en “veremos”, se habló mucho del hecho de que un perfil como el suyo estuviera al lado del MIRA...

“Absolutamente. Yo vine a la coalición y lo dije públicamente. Precisamente por eso, si nosotros queremos como partido representar otras alternativas, vamos a tener que fortalecernos para poder llegar y representar un mensaje político mucho más claro a los ciudadanos en las futuras elecciones”.

Y sobre todo ahora que va a ser jefe de debate de Sergio Fajardo, ¿por qué tomó esa decisión?

“Porque me interesa incidir en la candidatura. Primero, porque Sergio Fajardo para mí es el presidente que se merece Colombia. Ahorita nos quieren meter la idea de que tenemos que elegir entre el uribismo y el petrismo. Desde mi perspectiva, no se reduce en esos dos nombres la historia política de Colombia, ni mucho menos el futuro de Colombia. En ese sentido, para mí es un honor ser jefe de debate de la candidatura presidencial de Fajardo e incidir en unos retos. Por ejemplo, cómo posicionar las agendas de defensa de los derechos de las mujeres en la candidatura presidencial. Cómo posicionar las agendas que tienen que ver con la defensa de los niños y las niñas, de los derechos de la infancia y de la adolescencia, la agenda de educación, de ciencia y de tecnología. Y quizás el mayor reto tiene que ver con que los dos estilos, el de Fajardo y el mío, son muy diferentes entre sí; creo que ahí puede estar la riqueza de esta conversación. Obviamente, yo soy una persona muy emocionada, muy contundente en mis afirmaciones; espero que ese tono también pueda contribuir a la campaña”.

Ahora que muchas personas dicen que el centro está debilitado, ¿usted cómo lo ve?

“A mí en general no me gusta ni siquiera esa categoría del centro”.

Entonces, para usted, ¿qué es el centro?

“Nosotros estamos en la lucha por ampliar esta candidatura presidencial, para que no sea solo para quienes se denominan de centro. Hablamos en modo mayoría, porque en nuestra conversación nosotros queremos invitar a personas que se sienten de izquierda, que se sienten un poco más de derecha, que se sienten de centro o que no se identifiquen con ninguna parte del espectro político, a que vean en esta candidatura la alternativa. Sí pienso que estamos en un momento crítico, pero no diría solo del centro, sino de la política honesta. Acaban de meter a la cárcel a un montón de congresistas, un montón de gente con la que yo compartí tres años, y que increíblemente son personas que se habían reelegido al Congreso. Entonces, para mí lo que nosotros estamos enfrentando aquí es una forma mafiosa de hacer política”. También le puede interesar: El ICBF habría firmado 12 contratos nuevos por $25.812 millones tras ley de Garantías

En cuanto al caso de Juliana Guerrero y la Fundación Universitaria San José, se sabe que no se ha presentado en dos ocasiones y esta semana es la tercera oportunidad; ¿será esta la vencida?