“Queda una sensación de que el Gobierno ha mostrado un profundo desprecio por las instituciones democráticas, especialmente con el Congreso y con los partidos políticos. Quedó en evidencia que como no lograron acuerdos con los directores de los partidos, pasaron por encima de ellos y prefirieron el lentejismo para salvar iniciativas como la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes”.

El representante liberal antioqueño Julián Peinado aspira a presidir la Cámara de Representantes desde el 20 de julio con el respaldo de César Gaviria, bajo la premisa de brindarle garantías a todos los sectores políticos y en especial a los que no son afines al Gobierno de Gustavo Petro.

¿Y cree que eso va a cambiar a partir del 20 de julio?

“No. Hemos visto el sectarismo y el radicalismo de este Gobierno que no permiten avanzar en consensos. Eso provocó que se reventara la coalición y demuestra que estamos frente a un Gobierno absolutamente novato que no respeta y que se radicaliza cuando no le aprueban las cosas”.

¿Por qué se queja del lentejismo (burocracia) si el liberalismo fue uno de los más beneficiados?

“Al Partido Liberal le entregaron el Fondo Nacional del Ahorro por un asunto de representación en la coalición de gobierno, que nada tenía qué ver con un intercambio o un cohecho por los votos a favor de la reforma a la salud”.

¿Eso fue lo que los dividió al interior de la colectividad?

“Sí, la situación derivada de la reforma a la salud generó una discusión al interior del partido. Inicialmente, estábamos divididos y del lado del Gobierno estaban el senador Juan Diego Echavarría y la representante María Eugenia Lopera, del equipo de Julián Bedoya. Sin embargo, la mayoría de la bancada prefirió estar debajo del ala de Cesar Gaviria y eso permitió que le solicitáramos a Petro que aplazara hasta el 20 de julio la discusión de la reforma a la salud”.

¿Y cree que el 20 de julio el partido se mantendrá distante?

“Considero que el Partido Liberal debe declararse en independencia y asumir una posición más crítica”.