“Me reuní con las EPS que suman casi 30 millones de afiliados y habíamos quedado en ocho puntos que estábamos para resolver. Tres de estos podríamos decir que están casi solucionados –que son los contratos– y es que ellos no van a hacer contratos. En eso quedamos claros. Ellos solicitaron que el 5 % fuera sobre todo los recursos de salud, que es cerca de $4.65 billones. Aceptamos eso y aceptaban que les diéramos los incentivos del 3 %. Infortunadamente no volvimos a tener contacto con ellos. Seguramente los otros las están convenciendo de que la reforma se va a hundir porque a eso juegan”.

“En la discusión no quisieron darle un 2 % del monto de los recursos de la salud para fortalecer la ADRES, porque en primera instancia la reforma no contemplaba que las Gestoras hicieran la auditoría, que es el oficio que denota más esfuerzo y trabajo. Quienes tratan de decir que la ADRES no tiene la capacidad, no saben que en la pandemia llegó a tener más de 45 mil giros diarios a consultorios médicos o IPS. Entonces funciona y tiene capacidad para hacerlo y todavía tiene recursos”.

¿Y cómo sería el acceso a servicios de salud?

“Usted sigue en su aseguradora y esta indica cuál es su centro de atención primaria. Se busca que haya un centro que quede cerca de donde uno vive. Allá, si llega a tener alguna dificultad, le dicen qué ruta debe tomar de acuerdo a cómo se haya programado. Si necesita un especialista o una hospitalización, sigue la ruta sin ningún inconveniente”.

¿Cómo ataca la reforma la escasez de especialistas que genera demora en las citas?

“Las citas no solamente obedecen a falta de especialistas. Hay muchas situaciones en donde restringen el gasto, entonces hay un número determinado de cirugías y de consultas con especialistas. No queremos que eso se dé, porque consideramos que es uno de los temas contra los que luchamos. También tenemos que ver cómo podemos distribuir los especialistas, pues en unas partes hay abundancia y en otras partes no.

Debemos buscar una fórmula que deben ser incentivos a especialistas, que lo contempla la reforma, para que en ciertos sitios podamos hacer que lleguen los especialistas. Están muy concentrados en ciertas regiones, especialmente en los centros urbanos más ricos y muy abandonadas las zonas rurales. Así mismo, lograr convenios con países latinoamericanos –especialmente Brasil y Argentina– para que muchos jóvenes médicos puedan ir a especializarse y regresar aquí a prestar el servicio”.

¿Un modelo preventivo disminuye el gasto en salud o lo aplaza?

“El régimen contributivo no llega al 25 % del gasto total. La salud se está financiando con recursos propios del Estado que vienen fundamentalmente del presupuesto y del sistema general de participaciones. Con la nueva reforma de ese sistema va a tener un ascenso bastante alto, pues en menos de cuatro años se va a duplicar. Con ese colchón para el futuro de la salud se va a llegar a las partes donde no se ha llegado, sobre todo sectores rurales y campesinos, en donde no se les prestaba el servicio y en donde no tenían oportunidad de tener el derecho a la salud”.

¿Se va a mantener la protección de bolsillo, que evita que la gente se quiebre cuando accede a servicios de salud?

“Sí, ahí no tiene por qué haber cambio. El sistema cometió el error de volverse eminentemente curativo y con un sistema así usted va al hospital para que lo atiendan cuando es demasiado tarde. Entonces con la prevención y la promoción se puede actuar muy rápidamente y evitarle un gasto de bolsillo a las personas, porque comienza a controlar la situación anticipadamente.