Ruta 56 le subirá el nivel al Clásico El Colombiano 2026

El Clásico El Colombiano, el evento de ciclismo recreativo que más ha perdurado en el país, llega este año con una prueba nunca antes vista en Antioquia: el Reto Transversal de la Montaña + Palmas, el primer certamen que cruzará estas laderas de Envigado el próximo 13 de septiembre. Este evento, que ha sido cuna de referentes del ciclismo nacional, reúne a amantes de la bici y a elencos de alto nivel competitivo. Precisamente, el equipo Ruta 56 estará presentes esta vez para subirle el nivel de exigencia a un reto inédito que combina comunidad, paisajes y un “parche” en la meta.

Así nació Ruta 56

Reconocido por participar en las carreras más representativas e importantes de Colombia, este colectivo fue conformado por un grupo de amigos que montaban bicicleta de manera competitiva en la categoría “equipo” en distintas carreras a nivel nacional. Su presencia en el podio y el apoyo de diferentes marcas los han puesto en la mirada de los amantes del pedal, a quienes han acogido en sus tiendas, principalmente la de Specialized, y eventos, hasta el punto de ser uno de los equipos amateur de ciclismo más influyentes en el territorio nacional. Para prepararse y mantener el nivel, estos ciclistas no bajan la guardia. “Todos los sábados nos reunimos a montar; nos encontramos, hablamos diez minuticos y móntese que nos vamos”, afirmó Santiago Córdoba, líder de Ruta 56, haciendo énfasis en que si bien son un grupo que busca competir montado en sus bicicletas, no olvidan que fue la amistad y la pasión por rodar lo que en algún momento los unió. Lea: Prográmese | Esta es la fecha para el Clásico El Colombiano 2026; acá le contamos los detalles Con motivo de la inauguración de una nueva tienda de Specialized en Llanogrande, el pasado sábado 21 de mayo esta “grupeta” de amigos convocó a una rodada por el Oriente antioqueño que contó con la participación de decenas de ciclistas. “Queremos ser un espacio donde los ciclistas lleguen, se tomen un café, coman algo y además encuentren todo lo necesario para su actividad ciclística”, agregó Santiago.

Firmes para el reto

Al igual que en 2025, Ruta 56 se vinculó al Clásico de este año. El kit de carrera incluye jersey y medias de Suárez, chip de cronometraje y regalos de marcas aliadas. Desde el 19 de mayo se abrieron las inscripciones para quienes quieran hacer parte de la edición número 53 del Clásico, que invita a todos los amantes de las bielas a vincularse a una competencia que tiene un propósito social. El evento es organizado por la Fundación Grupo El Colombiano, entidad que promueve la formación en valores democráticos y el apoyo a diferentes causas sociales afines a su propósito. Vea: ¿Fue “El Debutante” capaz con los 63km del Clásico El Colombiano? Se apunta a que un gran número de participantes salgan de la sede de El Colombiano en la avenida Las Vegas de Envigado y terminen su ruta en Viva Las Palmas, un recorrido retador, pero ideal para disfrutar de los escenarios paisajísticos que ofrecen Sabaneta y Envigado.

¿Por qué participar en Clásico?