El actor español Javier Cámara habla sobre Un poeta y recuerda cómo fue trabajar en Medellín: “Magia pura para mí”

Cuando al actor Javier Cámara le mencionan la palabra “Medellín”, las eses que son como un silbido de su acento español desaparecen y, por arte de magia, llegan las palabras alargadas y ese tono, muchas veces cantado, del antioqueño.
Los ojos le brillan y hasta de ellos pueden correr lágrimas si se extiende la conversación sobre El olvido que seremos, la adaptación estrenada en 2020 de la novela homónima del escritor paisa Héctor Abad Faciolince.
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En la película, dirigida por el español Fernando Trueba y producida por el colombiano Dago García, Cámara interpreta al profesor de la Universidad de Antioquia y defensor de los derechos humanos, Héctor Abad Gómez, un personaje que transformó la historia de Medellín. En diálogo con EL COLOMBIANO, el actor revela que de esa misma manera radical ese personaje y esa producción cambiaron su vida.
No ha regresado a la ciudad desde que grabó, a inicios de 2019, la cinta en locaciones como Universidad de Antioquia, el Edificio San Ignacio y el Museo de Antioquia. Después de retomar ese acento que tuvo que aprender, pulir y usar durante los casi tres meses que duró el rodaje, Cámara lanza una confesión: “Yo pensé que se me había olvidado, pero de repente resurgió el paisa que llevo dentro de mí”.
A pesar de que no volvió, dice que a Medellín la lleva en el corazón. El olvido que seremos es una de las películas más relevantes de su filmografía, no solo por el significado emocional, sino por la relevancia que tuvo su estreno: hizo parte de la Selección Oficial del Festival de Cannes de 2020, ganó tres Premios Macondo en 2021 y, ese mismo año, recibió cinco Premios Platino, entre ellos el de Mejor Interpretación Masculina.