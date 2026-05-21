Erradicación manual cayó 92% con Petro y contratos siguen sin destrabarse

La candidata presidencial Paloma Valencia denunció que desde hace tres años el Gobierno no contrata servicios de erradicación manual de cultivos ilícitos y aseguró que, durante la administración de Gustavo Petro, la erradicación cayó 92%, hasta llegar a las cifras más bajas desde 2010.
La cosa es que sí hay una caída muy fuerte en la erradicación manual y también es verdad que varias licitaciones terminaron declarándose desiertas. Pero el asunto no es exactamente como lo plantea la senadora.
Fuentes consultadas por EL COLOMBIANO aseguran que durante este gobierno sí ha existido erradicación manual y que la reducción de metas responde, sobre todo, a una decisión política.