Encuesta Guarumo: Cepeda lidera con 37,1 %; siguen Abelardo con 27,5 % y Paloma con 21,7 %, ¿y en segunda vuelta?

La nueva encuesta Guarumo y Ecoanalítica, publicada por El Tiempo, deja ver a Iván Cepeda en 37,1 %, seguido por Abelardo de la Espriella en 27,5 % y Paloma Valencia con 21,7 %.
Por primera vez, la medición muestra un escenario en el que De la Espriella le gana a Iván Cepeda en segunda vuelta, con 43,6 % contra 40 %.
Es la última encuesta que sale de estas firmas, ya que a partir de este domingo 24 de mayo empieza la “veda” o la no circulación de encuestas antes de la primera vuelta.
La medición consultó de manera presencial a 3.787 ciudadanos en 85 municipios. De la Espriella le lleva la delantera a Valencia por casi 6 puntos de intención de voto, en medio de un clima de tensión entre ambas campañas por quién pasa a segunda vuelta para enfrentar a Cepeda, quien prácticamente ya la tiene asegurada desde hace meses.
A casi veinte puntos de Paloma Valencia está Sergio Fajardo, con 3,2 %. Llama la atención que Santiago Botero, otro “outsider” conocido por posiciones polémicas, supera a Claudia López, con un 1,6 % frente a un 1,5 %, aunque está dentro del margen de error de 2,2 %.
Más abajo, con 0,3 % o menos, están otros candidatos como Roy Barreras, Sondra Macollins, Mauricio Lizcano, Miguel Uribe Londoño, Carlos Caicedo y Gustavo Matamoros. El voto en blanco representa a un 6,1 % de los encuestados.