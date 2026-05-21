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Encuesta Guarumo: Cepeda lidera con 37,1 %; siguen Abelardo con 27,5 % y Paloma con 21,7 %, ¿y en segunda vuelta?

Por primera vez en la medición de Guarumo y Ecoanalítica, De la Espriella derrota a Cepeda en una hipotética segunda vuelta.

  • Los tres punteros siguen distanciados del resto de candidatos. Foto: Colprensa.
    Los tres punteros siguen distanciados del resto de candidatos. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 54 minutos
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La nueva encuesta Guarumo y Ecoanalítica, publicada por El Tiempo, deja ver a Iván Cepeda en 37,1 %, seguido por Abelardo de la Espriella en 27,5 % y Paloma Valencia con 21,7 %.

Por primera vez, la medición muestra un escenario en el que De la Espriella le gana a Iván Cepeda en segunda vuelta, con 43,6 % contra 40 %.

Es la última encuesta que sale de estas firmas, ya que a partir de este domingo 24 de mayo empieza la “veda” o la no circulación de encuestas antes de la primera vuelta.

La medición consultó de manera presencial a 3.787 ciudadanos en 85 municipios. De la Espriella le lleva la delantera a Valencia por casi 6 puntos de intención de voto, en medio de un clima de tensión entre ambas campañas por quién pasa a segunda vuelta para enfrentar a Cepeda, quien prácticamente ya la tiene asegurada desde hace meses.

A casi veinte puntos de Paloma Valencia está Sergio Fajardo, con 3,2 %. Llama la atención que Santiago Botero, otro “outsider” conocido por posiciones polémicas, supera a Claudia López, con un 1,6 % frente a un 1,5 %, aunque está dentro del margen de error de 2,2 %.

Más abajo, con 0,3 % o menos, están otros candidatos como Roy Barreras, Sondra Macollins, Mauricio Lizcano, Miguel Uribe Londoño, Carlos Caicedo y Gustavo Matamoros. El voto en blanco representa a un 6,1 % de los encuestados.

¿Y la segunda vuelta?

Llama la atención que, por primera vez en la medición de Guarumo y Ecoanalítica, Cepeda pierde contra De la Espriella, a quien derrotaba en otras mediciones. El escenario hipotético deja ver un 40 % de intención de voto para Cepeda contra un 43,6 % del abogado. En ese caso hay un 16,4 % que no votaría por ninguno.

Paloma Valencia también le ganaría a Cepeda, y con un margen mayor: un 44,8 % contra un 39,9 %. Esta vez, un 15,3 % no votaría por alguno de los actuales senadores.

Hay otro escenario que es poco probable que se presente, pero que la encuesta tiene en cuenta: Paloma contra Abelardo. En esa ocasión, ganaría el abogado con un 32,2 % contra un 30,3 %, contra un 37,5 % que coincide casi exactamente con la intención de voto de Cepeda.

El porcentaje de rechazo

Otro dato llamativo es la respuesta a ¿por quién nunca votaría? En ese caso, un 42,9 % nunca votaría por Cepeda, seguido de Abelardo de la Espriella con 20,2 % y Paloma Valencia con un 16 %. Paradójicamente, las candidaturas de centro como las de Sergio Fajardo y Claudia López tienen menos rechazo, con un 2,8 % y un 5,2 %, respectivamente.

Ficha técnica

Ficha técnica

Persona jurídica que realizó la encuesta:

Guarumo y EcoAnalítica: Medición y Conceptos Económicos.

Persona jurídica que encomendó la encuesta:

Guarumo y EcoAnalítica: Medición y Conceptos Económicos.

Fuente de financiación:

Guarumo y EcoAnalítica: Medición y Conceptos Económicos.

Propósito del estudio:

Conocer la intención de voto de los colombianos por los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República de Colombia.

Universo representado:

Conjunto de personas adultas (mayores de 18 años) en hogares no institucionalizados del territorio colombiano, tanto rural como urbano, con intención de votar en las elecciones de 2026.

La población objetivo tiene cobertura del 99 % del universo en estudio e incluye a 21,6 millones de adultos con intención de votar.

Distribución regional:

Bogotá: 17,7 %

Caribe: 18,6 %

Centro-oriente: 20,8 %

Centro-sur: 8,8 %

Eje Cafetero: 17,9 %

Pacífico: 16,2 %

Marco muestral:

El marco muestral que soporta el diseño probabilístico de la muestra es el Marco Geoestadístico Nacional provisto por el DANE.

En el diseño de la muestra se tuvieron en cuenta las proyecciones de población para 2026 publicadas por el DANE y la votación detallada de las elecciones presidenciales del 29 de mayo de 2022, suministrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Tipo de muestreo y procedimiento utilizado para seleccionar las unidades muestrales:

Muestreo probabilístico, estratificado y en cuatro etapas. En cada etapa se seleccionó una muestra aleatoria simple de unidades estadísticas.

Las unidades estadísticas fueron municipios, manzanas cartográficas, hogares y personas adultas. La selección de municipios se operacionalizó con código en Python, lo que garantiza trazabilidad de la selección aleatoria.

La principal variable de estratificación estadística fue la región geográfica, construida con criterios geográficos y el comportamiento electoral de sus habitantes en las elecciones presidenciales del 29 de mayo de 2022.

El diseño de la muestra considera los lineamientos técnicos establecidos en la Ley 2494 de 2025. El detalle de la conformación de las regiones geográficas y los procedimientos utilizados para seleccionar las unidades estadísticas se encuentra en el documento técnico disponible para consulta pública.

Texto literal de las preguntas formuladas y orden en el que se realizaron:

Consultar el cuestionario utilizado en la encuesta.

Candidatos, personas o instituciones por quienes se indagó:

Candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de Colombia. Consulte el detalle en el cuestionario utilizado en la encuesta.

Espacio geográfico y período de tiempo en que se realizó:

La encuesta se implementó en 85 municipios de Colombia seleccionados aleatoriamente. El trabajo de campo se realizó entre el 11 y el 19 de mayo de 2026.

Municipios de la muestra:

Amagá, Anserma Nuevo, Armenia, Barranquilla, Bello, Bogotá D. C., Bolívar, Bucaramanga, Buenaventura, Buenos Aires, Buriticá, Caldas, Cali, Cartagena de Indias, Caucasia, Chinchiná, Ciénaga, Colombia, Colosó, Cumaral, Cumbitara, Dolores, El Carmen de Viboral, El Dovio, El Retén, El Santuario, Envigado, Espinal, Florencia, Galapa, Guatapé, Ibagué, Iles, Ipiales, La Estrella, La Unión, Landázuri, Linares, Lorica, Manizales, Marquetalia, Marsella, Medellín, Montería, Mosquera, Neira, Pacho, Palocabildo, Pandi, Pasto, Pauna, Pensilvania, Pereira, Piedecuesta, Ponedera, Pueblo Rico, Puerto Rico, Quibdó, Roldanillo, San José de Cúcuta, San Luis, San Miguel de Sema, San Pedro, San Pelayo, San Vicente de Chucurí, Saravena, Soacha, Socha, Socorro, Sogamoso, Soledad, Tenjo, Tierralta, Tolú Viejo, Tunja, Turmequé, Valle de San Juan, Valledupar, Villanueva (La Guajira), Villanueva (Santander), Villapinzón, Villavicencio, Yondó, Yumbo y Zipaquirá.

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