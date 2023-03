Hijo de Petro se quedó con $1.000 millones que dos cuestionados donaron a la campaña presidencial

En la Casa de Nariño ya lo sabían. El propio presidente Gustavo Petro fue notificado hace tres semanas de que su hijo, Nicolás Petro, está inmerso en un escándalo que involucra a viejos capos del narcotráfico, movimientos ocultos de dinero en efectivo y una repartija burocrática con tintes de ilegalidad. Pero guardó silencio hasta este jueves. No quiso decir nada antes.

En todo caso, esa y otras citas que relató Vásquez y que se concretaron para entregar del dinero, el de Marlboro y el de Hilsaca, se produjeron en el primer trimestre del 2022 y tuvieron otro intermediario que no es de poca monta.

“La hija de este señor Lopesierra es amiga de Nicolás desde hace muchísimos años. Esa muchacha, creo que de buena fe, y no de mala fe, acercó al papá con Nicolás y todo lo demás. Tuvimos una reunión en la casa de la hija”, agregó Vásquez. Y aquí cabe un dato: según la ley, el hijo del Presidente podría ser procesado por enriquecimiento ilícito y financiación ilícita de campañas, lo cual ya le valió un expediente en la Fiscalía y otro en la Procuraduría.

El Hombre Marlboro, precisamente aupado en las filas del Pacto Histórico, está buscando la Alcaldía de Maicao (La Guajira) y no se descarta que los aportes a la campaña presidencial, que aparentemente nunca llegaron, hubieran sido un puente económico para conseguir ese aval.

“Máximo Noriega es actualmente candidato a la Gobernación. Es una de las personas de confianza de Nicolás. Todo se hizo a través de Máximo. La plata que se entregaba, se la entregaban a Máximo. El señor (Marlboro) nunca le entregó nada directamente a Nicolás. Todo fue a través del Máximo”, agregó Vásquez en la entrevista con Semana. Y esto también se lo contó a Petro en su oficina.

Es tal la cercanía de Nicolás Petro y Máximo Noriega que este último le aportó al primero $35 millones para su fallida aspiración a la Gobernación del Atlántico de 2019.

Otro de los hechos que relató la exesposa del hijo de Gustavo Petro está relacionado con una camioneta blindada en la que solía movilizarse Nicolás y que también, en campaña, fue usada por el ahora Jefe de Estado. Lo particular de ese vehículo es que terminó siendo propiedad de un polémico megacontratista de Villavicencio (Meta), pero fue utilizada en la Costa Atlántica. ¿A cambio de qué?

“Él dice que es alquilada. De hecho, yo tengo la segunda llave de esa camioneta, porque él en un momento me dijo: ‘Esta camioneta es tuya’. Cuando tuvimos todo este problema de la separación, él me dijo un día: ‘Voy a mandar por la camioneta porque mi papá la necesita (...). No devolvió la camioneta”, precisó Vásquez.

Y para cerrar este capítulo del carro, la exesposa de Nicolás advirtió que, por reclamarle sobre esa camioneta, terminó perdiendo su esquema de seguridad pese a las amenazas que dijo ha recibido. Incluso, en la entrevista advirtió que requiere que se lo devuelvan y más con todo lo que contó.

“Yo tengo todos los chats con Nicolás. Él en chats me decía, no solo de este señor Santander Lopesierra, sino de los otros, a través de un primo de él, Camilo Burgos. Me decía: ‘Mañana entregan 20, hoy entregaron 30, mañana le entregan a Camilo tanto’. Yo tengo el chat real, porque yo nunca elimino”, enfatizó.