Nicolás Alcocer, hijo adoptivo de Petro, aclaró que no tiene que ver con los escándalos de su hermano Nicolás Petro

Nicolás Alcocer Petro –hijo adoptivo del presidente Gustavo Petro– tuvo que salir a aclarar que poco tiene que ver con los escándalos que sacuden a su hermano Nicolás Petro, hijo biológico del presidente.

“Quiero aclarar a la gente que no me conoce y a la opinión pública que en el comunicado hecho por mi papá, no se refiere a mi, si no a mi hermano Nicolás Petro. Agradezco la prudencia antes de enviar mensajes o etiquetarme en publicaciones que afectan mi buen nombre”, señaló Alcocer Petro en su cuenta de Twitter.

Lea más: Fiscalía abre investigación por denuncias de Day Vásquez mientras generan condiciones de protección para ella

Desde la mañana de este jueves Nicolás Petro está sumido en dos escándalos. Por un lado, Petro pidió a la Fiscalía que abriera una investigación en su contra porque hasta la Casa de Nariño llegaron rumores de posibles sobornos que adelantó su hijo a presos del país para incluirlos en los beneficios de la paz total.

Luego, su expareja, Day Vásquez, lo señaló de recibir dineros de Samuel Lopesierra, alias El Hombre Marlboro y Alfonso Hilsaca, alias el Turco Hilsaca para la campaña de Petro Presidente.

Entérese: Hijo de Petro se quedó con $1.000 millones que dos cuestionados donaron a la campaña presidencial

Contra Nicolás Petro ya se gestan investigaciones de corte disciplinario en la Procuraduría y de tipo judicial en la Fiscalía.

En todo caso, al hijo adoptivo del presidente, que se llama igual que el diputado del Atlántico, le tocó aclarar que no es él a quien están investigando.

Nicolás Alcocer Petro es hijo de Verónica Alcocer –primera dama de la nación y segundo matrimonio del presidente–. El joven fue criado por el ahora jefe de Estado desde que tenía 1 año.

El 21 de septiembre del 2022 fue adoptado con documento oficial y adquirió el apellido Petro. De ahí la coincidencia en el nombre con su otro hermano.

Nicolás Petro, por su parte, emitió un comunicado en el que insistió ser inocente y argumentó que las acusaciones en su contra hacen parte de un ataque político que buscan destruir su carrera y su persona.